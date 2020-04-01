Я думаю наше будущее выглядит как-то так:
- Регистрация прошла успешно".
-"Получить QR код для выхода из дома"
-"Выберите причину выхода из дома"
- "Вынести мусор"
- "По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину"
- "Выгулять собаку"
-"По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована"
-"В магазин"
-"Выберите вид магазина"
- "Продукты"
-"Выберите наименования продуктов из выпадающего списка"
-"Сигареты"
- "Курение вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"
-"Пиво"
-"Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"
-"Молоко"
-"По нашей информации вы купили 2 литра молоко вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"
-"Лимон"
-По нашим данным, ваши деньги должны были закончится ещё вчера, откуда у вас такие большие деньги? Заполните пожалуйста декларацию и уплатите налог за ваши сбережения"
-"Ваш лимит обращения за QR кодом на 3-е мая 2020 года исчерпан. Следующее обращение возможно с 11:00 часов 5 мая 2020 года."
- "ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ"