Карантин будущего: Получить QR код для выхода из дома - чатбот против Юрий Калинчук

2020-04-06 10:28 1809
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Я думаю наше будущее выглядит как-то так: 

- Регистрация прошла успешно".

-"Получить QR код для выхода из дома"

-"Выберите причину выхода из дома"

- "Вынести мусор"

- "По нашим данным, ваш подъезд оснащен мусоропроводом. Выберите другую причину"

- "Выгулять собаку"

-"По нашим данным, на ваше имя собака не зарегистрирована"

-"В магазин"

-"Выберите вид магазина"

- "Продукты"

-"Выберите наименования продуктов из выпадающего списка"

-"Сигареты"

- "Курение вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

-"Пиво"

-"Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

-"Молоко"

-"По нашей информации вы купили 2 литра молоко вчера. Выберите другие наименования продуктов из выпадающего списка"

-"Лимон"

-По нашим данным, ваши деньги должны были закончится ещё вчера, откуда у вас такие большие деньги? Заполните пожалуйста декларацию и уплатите налог за ваши сбережения"

-"Ваш лимит обращения за QR кодом на 3-е мая 2020 года исчерпан. Следующее обращение возможно с 11:00 часов 5 мая 2020 года."

- "ПОЖАЛУЙСТА ОЦЕНИТЕ НАШЕ ПРИЛОЖЕНИЕ"

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Янина Соколовская ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - ОБНОВЛЯЕТСЯ 25461
Юрий Калинчук Карантин будущего: Получить QR код для выхода из дома - чатбот против 1809
Янина Соколовская Что поделать с карантином? 9693
Ксения Панкратова Децибелы тишины 6183
Роман Сулима Карантин и промежуточные итоги 6156
Семен Новопрудский Паника-убийца: голод вместо лекарства 13905
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