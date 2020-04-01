Индекс самоизоляции: как Соцсети шпионят за нами во время карантина Наталия Бабасян

2020-04-07 08:48 1431
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Facebook начинает собирать данные о перемещениях своих пользователей и передавать их неким "исследователям". Понятное дело, во имя благородной борьбы с пандемией.

Запущены три карты профилактики заболеваний, которые показывают, как люди перемещаются по регионам.

Одна показывает, с какой вероятностью люди из одного района вступят в контакт с людьми из другого района. 

Другая карта показывает, остаются ли люди дома. Третья - отношения между штатами и странами.

А на прошлой неделе сайт с данными о передвижениях пользователей запустила Google. На сайте можно отслеживать передвижения пользователей. Но это тоже все для победы в благородной войне против коварного вируса.

Но все они как-то припоздали. В Китае вон уже куча обязательных к установке в смартфоны приложений с делением всего населения на зелененьких-здоровых, жёлтеньких-контактных и красненьких-болеющих. И даже в России почти с первых дней некарантина появился некий индекс самоизоляции. Каждый день его цитируют в телевизоре. Его можно изучить по городам на специальной страничке. И заодно прочитать в самом низу. "Индекс самоизоляции – это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов".

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Источник: ФБ

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Янина Соколовская Что поделать с карантином? 11529
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