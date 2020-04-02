Будуємо новий дивний світ - як коронавірус змінить наше життя Игорь Попов

2020-04-08 10:15 1053

Пандемія та економічна рецесія змінять суспільні відносини в усьому світі. І саме українці, яким вже втрачати нічого, повинні різким маневром захопити лідерство у процесі побудови нового дивного світу.

Якраз креативу у нашої влади вистачає. Як свого часу древні українці типу викопали Чорне море, так і зараз ми повинні викопати ту яму, в якій закінчать своє існування "Суспільний договір" Руссо, Велика хартія вольностей та Декларація прав людини. Нові виклики вимагають нових підходів. Вже розроблено в загальних рисах "Проект Ідентифікації Популяції для Єдиної Цифровізації" – ПІПЄЦ. Під час карантинних заходів у різних країнах проходять пілотну обкатку окремі його елементи, але вже найближчим часом буде реалізований повний ПІПЄЦ. Основними його елементами стануть:

1) "Тотальний переоблік" – проведення повного перепису населення. З максимально детальним опитувальником. Включаючи питання про суму заощаджень, наявність здорових органів та електоральні уподобання. До закінчення перепису карантин не відміняти, кордони не відкривати.

2) "Цифрове тавро" – присвоєння унікальних цифрових ідентифікаторів кожній фізособі. Є чудові розробки у проекту ID2020. Для зручності користувачів відповідний документ буде доступний у додатку ДІЯ, також можна розглянути варіант нанесення лазерного відбитку на лоб.

3) "Цифровий пастух" – зобов'язати все населення весь час носити з собою увімкнений смартфон, обов'язково з активними функціями геолокації та мікрофону. Саме так мудра влада завжди знатиме, де находяться громадяни і чим вони займаються. Для неблагонадійних громадян будуть встановлені обмеження по зонах пересування, з контролем та системою покарань.

4) "Вакцина проти всього" – тотальна вакцинація супервакциною від грипу, коронавірусу, карієсу та тарганів у голові. З введенням нанороботів з функцією GPS-активації по команді з центрального серверу.

5) "Безпечне довкілля" – установка камер спостереження у всіх громадських місцях. А оскільки тепер громадські місця у нас кругом, то і камери будуть будь-де. Так, зараз в Лондоні встановлено півмільйона камер спостереження CCTV, до 2025 року у планах збільшити їх кількість до мільйона. Потрібно розширити функціонал камер. Окрім вимірювання температури і розпізнавання облич, вони повинні розпізнавати нетипову поведінку, шкідливі контакти та неправильні думки.

6) "Нульове декларування" – всі фізичні особи повинні заповнити електронні декларації про майно та доходи. Нарешті держава дізнається, куди ж вони заховали гроші і що ще можна обкласти податками.

7) "Прозорі фінанси" – повний перехід на безготівкові розрахунки, РРО та онлайн-банкінг. Готівкові гроші – розсадник хвороб і корупції.

8) "Великий брат" – відмова від захисту персональних даних. Держава повинна знати все про своїх громадян, щоб краще про них турбуватися: від медичних аналізів до історії покупок та результатів голосувань. Штучний інтелект оброблятиме всю необхідну інформацію.

9) "Соціальний рейтинг" – поширення передового китайського досвіду щодо нарахування та знімання балів за достойну чи недостойну поведінку. Кожна особа отримає стартові 100 балів. За сплату податків, кредитів, підтримку влади – бонуси. За порушення правил пересування, нелояльні пости у соцмережах, відвідування неправильних сайтів – штрафне списання балів. Особи з рейтингом менше 100 не допускаються на державну службу чи на виборні посади. З рейтингом менше 50 – позбавляються права голосу, самоізолюються в радіусі 1 км від будинку, у них вилучається біометричний паспорт для виїзду за кордон.

10) "Левіафан" – побудова нової системи державного управління відповідно до нових обставин. Конституційні посади президента та депутатів можна навіть залишити, як королівські сім'ї в старих монархіях. Але реальну владу отримає "Верховний Сісадмін", законодавство розроблятиме "Штучний Інтелект" за технічної підтримки "Світового уряду". А слідкуватиме за дотриманням цього прогресивного устрою "Цифрова інквізиція". І всі вони будуть членами єдиної дозволеної партії – "Партія Організованої Цифровізації".

Передовий досвід ми зможемо продавати як франшизу всім бажаючим державам, це і буде та наша нафта і золото Полуботька, які ми давно шукали.

Для змучених карантином громадян спеціально ставлю дисклеймер: цей текст є саркастичною байкою, всі назви та аналогії є випадковими і ніколи не будуть реалізовані на практиці. Я сподіваюсь.

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Источник ФБ