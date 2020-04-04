Чем порадует бюджет: ТОП-7 Янина Соколовская

2020-04-11 10:04 1944

Итак, мяч на стороне парламента. Точнее, не мяч, а увесистая глыба бюджета. Правительство Дениса Шмыгаля подготовила программу действий по выведению украинской экономики из пост-коронавирусного кризиса. Не знаю, как быстро слуги народа справятся с этим документом, надеюсь, что достаточно оперативно, но на всякий случай зафиксирую тут для нас и для них основные моменты этого фолианта.

- бюджет предполагает увеличение соцвыплат гражданам и плюс к этому - повышение зарплат медикам

- несмотря на пандемию и связанные с ней сложности, продолжится финансирование ремонта и строительства дорог, школ и прочих соцобъектов

- планирует открытие десятков тысяч новых вакансий, и не только в строительной сфере

- создается фонд борьбы с коронакризисом. Первичный его размер – 66300 млн. гривен. Половина пойдет на пенсии и компенсации по безработице

- социальная, расходная, часть бюджета будет увеличена, но дефицит не вырастет - правительство Шмыгаля намерно четко отконтролировать ситуацию

- Премьер не "валит на передников", но мы-то знаем, что доставшееся ему от предыдущего Кабинета наследие далеко от идеала и от украинской мечты. Потому проект бюджета – это чёткое намерение выйти из кризиса, спровоцированного действиями предыдущего правительства и усиленного пандемией

- правительство Шмыгаля нацелено на сотрудничество с МВФ и получение инвестиций в ТОПовые украинские экономические области. За счет них будет увеличена доходная часть бюджета и сбалансирована экономическая ситуация.



