Все как на галере: заболел- за борт, чтобы не заразить остальных Дмитрий Козлов

2020-04-13 09:30 1296
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Сейчас модно обсуждать систему Семашко. Некоторые считают, что она наилучшая в мире, и только она может обеспечить доступность всех людей к качественной и бесплатной медицинской помощи.
Давайте посмотрим, кто вообще такой товарищ Семашко?
Николай Александрович Семашко в 1891 году поступил на медицинский факультет Московского университета. Но проучился там недолго- за связь с марксистским кружком был отчислен и сослан на родину под надзор полиции. Если бы он учился при той власти, которую впоследствии сам создавал, то его наверняка ждал бы расстрел. Но царский режим был неимоверно гуманным, и это позволило будущему "медицинскому светиле" успешно перевестись в Казанский университет, который он и окончил в 1901 году.
Но работать врачом ему было не интересно, и он вновь окунулся в революционную деятельность. После быстрого ареста и такого же быстрого освобождения, наш герой решил больше не искушать судьбу и по примеру старших товарищей отправился в эмиграцию. Там он знакомится с Лениным и с головой уходит в революционную работу. Стал убежденным большевиком- террористом.
Только в 1917 году он смог вернуться в Москву и активно участвовал в большевистском мятеже.
Звёздный час для Семашко настал в 1918, когда Ленин его назначил народным комиссаром здравоохранения.
Надо понимать, что советское правительство состояло исключительно из революционных романтиков (типа Бухарина и Рыкова), и откровенных бандитов и садистов ( типа Троцкого и Сталина). Людей с высшим образованием и опытом практической работы не было вообще, а дел было выше крыши.
Страна лежала в руинах. Эффективная система земских врачей была уничтожена. Свирепствовали эпидемии оспы, холеры и брюшного тифа. А для большевиков нужны были сотни тысяч относительно здоровых рабочих рук. Поэтому перед Семашко была поставлена задача: любой ценой ликвидировать эпидемии, чтобы советские рабы массово не умирали от инфекций на стройках коммунизма.
Так и начала формироваться знаменитая система Семашко. Проводилась массовая вакцинация. Больных изолировали в бараки. Выживут они или нет- никого не интересовало. Если сотня умрет от тифа- не страшно. Главное, чтобы сотни тысяч были здоровы и могли работать . Жизнь и здоровье отдельного индивидуума не значило ничего.
Система Семашко- это аналог системы поддержания жизни римских рабов на галерах. Если кто- то заболел- за борт, чтобы не заразить остальных. Человек- ничто. Массы- все.
За всю историю союза медицина была крайне слаба. Она всегда финансировалась на копейки. Не было никаких серьезных научных достижений. Не создавалась современная аппаратура. Когда весь мир уже применял аппараты УЗИ, наши врачи по старинке использовали ухо и пальцы. Если и появлялись какие- то разработки мирового уровня, то это было следствием энтузиазма отдельных ученых, а не продуманной государственной политикой. 99% существующих больниц, которые строились в советское время, больше похожи на сараи. И это соответствовало философии системы Семашко.
Когда в 20-е годы к Семашко пришли несколько московских профессоров и попросили увеличить нищенскую зарплату врачам, народный комиссар здравоохранения им ответил : "Хороший врач сам себя прокормит. А плохие врачи нам не нужны".

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Источник ФБ

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