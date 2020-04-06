ХРИСТОС И ЗАДЕРЖКА ПО ЗВУКУ Янина Соколовская

2020-04-17 11:14 1107

Страстная пятница - тяжелейший для Христа и христиан день. Киев в дыму и в карантине, страсти кипят, христиане устраивают гонения на христиан, Лавры и их насельники страдают от пошестей - болезней и нападающих на них инициативных идиотов, не думающих о последствиях.

Очистится ли это в день светлого Христова Воскресннья? Верю, что да. Понимаю, что не всё.

Хорошо тем нам, кто привяк жить и молиться в катакомбах. Мы возвращаемся туда. Там нам снова будет хорошо. И это лишь одно последствие карантинного вируса. Последствие первое и предвещающее многое. Христос о нем нам сказал, но задержка по звуку превысила 2000 лет. "Савл, зачем ты мучаешь меня?",- помните?

Наши сегодняшние беды снимет, как рукой, Его рукой, когда мы ответим на это "зачем" и поймем весь ничем неоправданный идиотизм нынешней, созданной и далее продуцируемой, нагнетаемой нами ситуации. Когда прекратим мешать Христу воскреснуть. Когда угомонимся и включим мозги, так пострадавшие от панической атаки вирусом, но уцелевшие вполне. Ведь совсем скоро из окон тех, кто ушел в затвор, из многого множества домов мы услышим: "Воистину Воскрес!"