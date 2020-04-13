НАЛОГОВОЕ Б(В)РЕМЯ Янина Соколовская

2020-04-27 20:05 1782

От перемены слагаемых, а не их мест, многое меняется. Это должны доказать налоговая и таможня Украины, неэффективных менеджеров которых удалило правительство Шмыгаля. Кто не показал особые успехи по разрушению "схем", тот должен уйти из Кабинета. Если представители политпоколения Гончарука не проявили себя так, как хотелось бы, их резонно заменяют более эффективными кадрами.

Пока очевидно, что у людей Гончарука все пошло по принципу: хотелось, как лучше, получилось хуже, чем всегда. То есть наследство, доставшееся Шмыгалю, оказалось неэффективным, была потеряна четверть бюджетных прибылей, тенденция становилась печальной и угрожала экономической безопасности страны.

Откуда взялись такие недопоступления в бюджет - тема для отдельного расследования. Пока же понятно, что налоговая и таможенная службы не могут оставаться обезглавленными, вопрос о назначении новых руководителей нужно решать оперативно - методом и.о., которые будут исполнять обязанности до тех пор, пока не пройдут конкурсы и не появятся новые руководители. То есть - примерно два месяца.

Что характерно, режим чрезвычайной ситуации это позволяет. И порядок тут такой: кандидат на роль и.о. приносит пакет (документов), проходит собеседование с главой Минфина и подписывает краткосрочный контракт.

Что позитивно: исполняющими обязанности становятся люди, знающие систему изнутри и понимающие, где в ней заложены коррупционные "баги". То есть - способные ее перепрограммировать - чтобы хотелось, как лучше, а получилось - не как всегда.