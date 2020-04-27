КАРАНТИН НАЧИНАЕТ ЗАКАНЧИВАТЬСЯ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ Янина Соколовская

2020-05-04 15:53 864

Поздравляю всех нас: пришла благая весть: правительственные карантинные меры сработали, Украина прошла острый этап пандемии по мягкому сценарию и с гораздо меньшими потерями, чем соседи. Сегодня это официально озвучено на заседании правительства Шмыгаля.

То есть ожидаемое послабление наступит уже с 11 мая. Откроются салоны красоты (пишу это во первых строках))), а также парки, магазины. То есть малый и средний бизнес начнут шевелиться, оживать, зарабатывать.

Если граждане будут относиться к ослаблению карантина ответственно и вспышки инфицирования не будет, то карантинные меры ослабят согласно плану пяти шагов. А если и будут применяться усиленные, то точечно.

При этом правительство Шмыгаля утверждает, что перед светофором все равны и никаких велюровых историй более быть не может. А те, что были, должны получить реакцию правоохранительных структур.

Весть об ослаблении карантина действительно радостная, мы её очень ждали, и, думаю, нам повезло. Особенно – анализируя опыт Испании, где ледовый стадион Мадрида вынуждены были превратить в морг. Или - вспоминая опыт Италии, где заразились и находится при смерти более 9000 врачей.

Благодаря тому, что правительство вовремя спохватилось, провалы медицинской реформы, допущенные его "попередниками", не были замечены. То есть украинская медицина избежала периода сверхкритической загрузки и сможет вернуться к нормальной работе уже совсем скоро.

Прорехи остались не разорваны. Жизни пациентов и врачей уберегли. Спасением для них стали именно карантинные меры.

Отдельно правительство Шмыгаля напомнило, что понимает, что такое коронакризис для украинского бизнеса. Но лучше временно потерять деньги, а потом их заработать, чем потерять жизни, которые не вернёшь.

К сожалению, коронавирус поставил именно такие условия задачи. Беларусь попробовала решить ее по-другому. В итоге при вчетверо меньшем, чем у нас, населении там вполтора раза больше больных коронавирусом, чем в Украине. И при отсутствии карантина пандемия там нарастает и близится к геометрической прогрессии, а система здравоохранения легла и не справляется с потоком.

Там не виден свет в конце туннеля, возникает ощущение, что это коридор, который заканчивается стенкой. Украина же поняла, что она всё-таки в туннеле, который выводит на свет. Если, повторюсь, граждане будут вести себя сознательно, сохранять некую ненравящуюся нам десоциализацию и соблюдать карантинные предосторожности, правительственный план пяти шагов по выходу из карантина реализуется вполне, экономика страны восстановится.

А граждане, привыкшие жить на работе и шествовать на неё, как на праздник, снова смогут вернуться к привычному состоянию. Я, честно говоря, на это очень надеюсь.

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