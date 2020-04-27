Указ про ТКГ є, але результатів не буде Вадим Трюхан

2020-05-06 10:56 1863
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Сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав Указ про делегацію України для участі у тристоронній контактній групі.

На перший погляд, перемога. Адже нарешті чітко зрозуміло, хто за що відповідає, і хто персонально главою держави уповноважений вести найскладніші (!!!) в новітній історії незалежної України переговори.

Перемога (здорового глузду) була би приголомшливою. Якби не два але.

Перше. У складі делегації жодного дипломата. Жодного, Карл!!! І це в той час, як ведення переговорів від імені України - це компетенція саме дипломатів. І бажано професійних, патріотичних і досвідчених. Дуже бажано!

Друге. В Указі ні слова про затвердження директив. Мало того, що вони не додаються до нього, так ніхто і не уповноважений їх розробляти чи затверджувати.

А це є прямим порушенням пункту 1) статті 7 Закону про міжнародні договори України. Більше того, такий Указ ставить делегацію в умови, коли вона буде елементарно не спроможною виконати пункт 2) статті 7 цього ж Закону у частині подання звітів про виконання директив. Адже немає директив, нема і про що звітуватися. І відповідно дискусій на кшалт такої, яка виникла в суспільстві після виливу, скоріш за все навмисного, у пресу ідеї того ж Андрій Єрмак про створення так званої Консультативної ради з представників громадянського суспільства України, так званих ОРДЛО (звідки воно там взялося, цікаво) та Франції, Німеччини і Росії, потенційно виникатиме безліч.

Про те ж, що цей Указ суперечить духу і букві Указу Президента #841 від 18 вересня 1996 року (із змінами та доповненнями) «Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин», годі й говорити.

Таким чином, знову на ті ж граблі. Черговий Указ, підготовлений і підписаний ніби з добрими намірами, є. Проте позитивних результатів він aпpioрi принести не зможе.

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