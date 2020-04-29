ПРАЗДНИК ВЫХОДА ИЗ КАРАНТИНА: ТОП-5 Янина Соколовская

2020-05-11 09:44 2241

Первый день окончания карантина - вот уж праздник! Раньше такого в нашем календаре не было. Теперь появился. Правительство Шмыгаля как обещало, так и выводит страну из карантина. Этот процесс непрост, рассчитан на пять шагов, а еще на наши с вами мозги и наличие чувства самосохранения.

1. Мы помним, что выход из карантина - это план пяти шагов. И этот процесс будет двигаться степ-бай-степ ровно до тех пор, пока в стране не ухудшится эпидситуация. Премьер об этом предупреждал. И, судя по его предыдущим шагам, он как сказал - так и сделает. Тем ни менее, с позавчера леса покрылись шашлычниками, а улицы - массами, гуляющими без масок. И это угроза для нас всех, а не праздник демократии.

2. Такие толпы наивно гуляющих - угроза прежде всего для малого и среднего бизнеса, ради которых Шмыгаль решился на ранний выход из карантина. Если правительственный план пяти шагов затормозится, то малый и средний бизнес лягут и не поднимутся. Потому - пожалейте их и себя, так как на малом и среднем бизнесе сейчас держится экономика Украины, то есть и ваше личное благополучие. Вырывайтесь на свободу не только с чистой совестью, но и с включённым умом.

3. Это здорово, что правительство получило от ЕС 1.2 млрд. евро на поддержку малых и средних, пострадавших от карантина. Но лучшая для них поддержка - это наличие здоровых клиентов, соблюдающих разумные и прописанные правительством правила карантинной безопасности.

4. Это знаково, что премьер заставил местные отделения МОЗ организовать повышенные выплаты врачам и за неисполнение решил спрашивать с них. Но давайте и мы пожалеем врачей и постараемся не заболеть. Мы же знаем многое про медреформу, проваленную предыдущими кабминами. Давайте не проверять ее на себе.

5. Это прекрасно, что все мы скоро встретимся - в конце пятого шага по преодолению пандемии. Нас ждет большая работа по восполнению прорех, нанесённых эпидемией. Эта работа - долгая. Давайте на нее настроимся и шагнем вперед.

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