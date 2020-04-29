2020-05-12 09:16 1377

Вычитала в статье об Испании про опубликованный еще в сентябре прошлого года документе под названием A World at risk (Мир под угрозой).

Его подготовила по заказу ООН The Global Preparedness Monitoring Board ( Группа по мониторингу глобальной готовности к эпидемиям). Это структура, которая объединила ведущих консультантов ВОЗ и Всемирного банка, занимавших в разные времена ключевые посты в государствах и в международных инстанциях.

Нашла документ, изучила. Он довольно большой и скучный. За исключением некоторых вполне себе интересных тезисов.

Например: там говорится, что "шансы на глобальную пандемию растут. В то время как научные и технологические разработки предоставляют новые инструменты для улучшения общественного здравоохранения (включая безопасную оценку медицинских контрмер), они также позволяют разрабатывать или восстанавливать болезнетворные микроорганизмы в лабораториях. Умышленное высвобождение может осложнить реакцию на вспышку; в дополнение к необходимости решать, как бороться с патогеном, в силу вступают меры безопасности, ограничивающие обмен информацией...".

Один из разделов озаглавлен "Готовясь к худшему: быстро распространяющаяся смертельная пандемия респираторного патогена ". В ней говорится, что главным риском на данным момент являются мощные респираторные патогены, типа смертельных штаммов гриппа, которые достаточно быстро распространяются по воздуху, в том числе благодаря авиаперевозкам.

И наконец последний раздел - "Механизмы международной координации" предусматривает, что до сентября 2020 года дважды должны быть проведены общесистемные и имитационные учения, в том числе одни, предусматривающие утечку смертельного респираторного патогена.".

И тут у меня возник вопрос...