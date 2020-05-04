Немає України без Європи, а Європи без України Сергій Ніжинський

2020-05-18 09:25 918

Немає України без Європи, а Європи без України! Але й Європа починається з кожного із нас, де крім прав ще є й обов’язки!

Європа-це заможний українець, якому цікавий товарообіг не тільки з Європою, але і з Азією,Африкою, Латинською Америкою!

Європа-це коли про неврегульовані питання сурогатного материнства говорять не зараз!, де лобісти «відпрацьовують» проплачені гонорари від заможних сімей, прикриваючись covid-19, а коли є відповідальність за співучасть у торгівлі людьми/дітьми та врегульоване законодавство з питань набуття громадянства таким особам.

Європа-це коли «ґендерно-зумовлене насильство» - не просто тренд, де на дослідження тематики від сумнівної установи за рахунок бюджету надруковують 20 сторінок «реферату» за 700 тисяч гривень, а на кол-центри хочуть списати 32 мільйони. Це розуміння соціуму та його потреб.

Європа-це коли Міністри та їх заступники в ООН декламують наміри саме мовою ООН (і не російською), та яких сприймають в Європі.

Європа-це єдність українців, коли ми Pray for Ukraine, а не тільки за пожежу в лісах Австралії.

Європа-це не розвиток Московського сценарію «Київської Руси», а відстоювання сильної України, переорієнтація ринку з РФ на ЄС та перепрофілювання підприємців.

Ланселот Лоутон (британський письменник-дослідник) ще в 1934 році в статті про гноблення українців (The Opressed Ukrainians) зазначав, що українська нація — це реальність, яка має під собою принаймні тисячу років автентичної історії. Жоден народ не боровся так тяжко, як українці, щоб утвердити свою незалежність! Але і Європа довго ніколи не буде підтримувати українців, якщо в самих українців немає єдності.

Британці після Брекзіту, вважають і далі себе європейцями, продовжують політику добросусідства та підтримують вступ України в НАТО, вважаючи нашу країну членом своєї команди.

P.S."Хай собі, як знають, божеволіють, конають, – нам своє робить"

З днем Європи!

Джерело: ФБ