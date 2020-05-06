Плівки «Байден - Порошенко» - це знак реваншу Вадим Трюхан

2020-05-21 15:45 3213

Прес-конференція Андрія Деркача, під час якої були оприлюднені так звані «плівки «Байден - Порошенко» мало кого залишила байдужим. Воно і не дивно, адже насправді йдеться про інформаційну ядерну бомбу, наслідки підриву якої можуть бути аж надто нищівними. І то не для фігурантів розмов, фрагменти яких були оприлюднені на прес-конференції 19 травня, а для Української держави.

То що ж то було і головне кому це було потрібної навіщо?

Одразу зробимо застереження. Вичерпні відповіді на ці питання можуть дати виключно правоохоронні органи та ті, хто замовив і організував виконання цієї спецоперації. І в тому, що це саме спецоперація до речі немає жодних сумнівів.

Проте зробити експертні припущення з приводу цієї непересічної, хоча і явно смердючої, події можна вже зараз, по гарячих слідах.

Три ключові елементи, на мій погляд, є суттєвими пазлами цього дійства.

По-перше. Час, обраний для оприлюднення записів.

По-друге. Спосіб оприлюднення.

По-третє. Зміст оприлюдненого.

По-першому питанню все просто. Завершився рік президенства Володимира Зеленського. Змусити його прокоментувати на своїй прес-конференції почуте - завдання номер один. Адже таким чином він фактично «замазується кров‘ю», - прийомчик, яким майстерно користуються спецслужби всіх тоталітарних держав, особливо тієї, яка мріє про знищення України.

Водночас, зіграли свою роль і два суто зовнішні фактори. В Росії, під тиском COVID-19, сипеться рейтинг самого великого Пу, а в США, через ті ж причини, Дональд Трамп вже програє, по останнім опитуванням, Джо Байдену, перемога якого для тих же росіян, - це нічний кошмар.

Відповідно інтереси бенефіціарів зійшлися, тому й обрали час для цього «івента» так, щоб вбити навіть не двох, а трьох зайців. Зокрема, - нанести ще один удар по легітимності Зеленського, відволікти увагу російського виборця від проблем Путіна і спробувати вчергове підірвати довіру до Байдена. Геніально? Як би ж то! Використано ж явно краплині карти.

По-другому елементу - вкрай бездарно. Оприлюднив випускник вищої школи КДБ, розганяли російські ЗМІ, с також телеканали кума Путіна в Україні. Відповідно, навіть до бабки гадати ходити не варто. І так зрозуміло, що «мозковий центр» всієї афери в Кремлі, а не деінде.

І третє. Чи почули слухачі щось нове, уважно прослухавши оприлюднені записи, і то навіть тричі? Та ж ні звичайно. Адже ніяких сумнівів у залежності України від США в останні роки не було у жодної притомної людини, хто в матеріалі. Ба більше, характеристика, яку надали цим плівкам у штабі Байдена - «дирка від бублика», - це найбільш достойний епітет проробленій спецслужбістами й українськими учасниками цієї спецоперації роботі. На більш детальний аналіз те, що всі ми почули, й не заслуговує, і то за жодним обставин.

Було би все просто й очевидно в цій історії, якби не одне неприємне, і дуже чутливе, «але». Прес-конференція невдовзі забудеться, згадуватимуть її лиш затяті порохофоби ще якийсь час. Проте Українська держава вже програла.

Хотілося б помилитися, але після оприлюднення так званої стенограми телефонної розмови Трампа із Зеленським, саме ці плівки стануть останньою краплею, яка може переповнити чашу терпіння у столицях переважної більшості тих держав, які є нашими партнерами.

Навряд чи хтось при здоровому глузді ризикне обговорювати якісь серйозні речі з керівництвом нинішньої України. І це ще не так насправді страшно. Біда в тому, що Українській державі відтепер не довірятиме ніхто у світі.

І ключове, наостанок. Надзавдання Кремля - залишити Україну без зовнішньої підтримки, наодинці з собою. Вдасться - реванш не забариться. Плівки «Байден - Порошенко» придумані саме для цього.

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