Что задумало правительство: ТОП-10 Янина Соколовская

2020-05-27 10:56 1296

Интереснейшее прочитала в свежем интервью премьера Дениса Шмыгаля. Этим пережитым стремлюсь поделиться с вами, потому что с этим нам жить. Вот ТОП-10 того, что гарантирует премьер, предыдущие гарантии которого вполне оправдались.

1. Стратегия выхода Украины из карантина строится на основании среднемировой (явно без учета Беларуси, которая карантин не объявила и ее накрыло). Мир выходит постепенно - и мы постепенно. Мир исходит из эпидситуации - и мы исходим. Спешить - здоровью вредить, и Шмыгаль спешить не станет.

2. Выход из карантина назван адаптивным, местным властям правительство дало критерии, по которым они смогут регулировать карантин в сторону усиления или ослабления (мы понадеемся на второй вариант) .

3. Суть адаптивного карантина – в балансе между эпиднеобходимостью и шансом для восстановления экономики. Баланс крайне тонок, Кабинет Шмыгаля готов балансировать.

4. Коронакризис в Украине за ценой не постоял, он обошелся стране уже в 100 млрд.гривен. При этом правительство Дениса Шмыгаля не станет экономить на медицине, Пенсионном фонде и Фонде по безработице.

5. Правительство Шмыгаля утверждает, что без малого и среднего бизнеса невозможно восстановить экономику. Чтобы удержать малых сих наплаву, правительство освободило их от уплаты ЕСВ, предложило программы рефинансирования кредитов и кредитные каникулы не только на время карантина, но и на месяцы после него.

6. Правительство Шмыгаля запускает программу «Новые деньги», чтобы сохранить 80% рабочих мест в частном секторе: кто не уволит сотрудников, тот получит кредит под 3% на два года под гарантии правительства.

7. За обновленными деньгами пойдет «Большое строительство» - программа возрождения инфраструктуры страны. Тут возникает неслабая надежда на появление ровных дорог и строительный бум.

8. Любимое наше развлечение - выборы - ждем к осени. Выборы местные, значение их огромное, а результат - ощутим для каждого.

9. До выборов должна закончиться децентрализация страны. Правительство Шмыгаля считает, что коронакризис - не повод для отказа от структурных реформ. И децентрализация завершится до местных выборов.

10. Правительство Шмыгаля не станет продавать крупное госимущество на кризисных мизерах, приватизации больших объектов сейчас не будет. Но цена объектов регионального значения практически не изменилась, потому малая приватизации не остановится.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире