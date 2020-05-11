Почем для Украины "грузинская реформа"? Янина Соколовская

2020-06-03 16:36 2484
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Дивная новость с полей нашей политкорректной страны. Известный киевский застройщик Лев Парцхаладзе намерен войти в исполком  Национального совета реформ (он же  - Офис простых решений, он же - структура, куда приткнули Саакашвили).  

И даже если не останавливаться на том, что простые решения – не всегда хорошие, то неизбежно вызывают изумление некоторые вопросы. Например, намерение Парцхаладзе курировать реформу градостроительства, которую недавно начал Кабинет Министров.  

Бизнесмен в  государственной градостроительной структуре – это как в пчелы против мёда, рок – против наркотиков. Это как львы,  разучившиеся есть мясо, точнее - получать прибыли. Мне трудно представить, как можно назначить в исполком Льва-бизнесмена с  логикой и хваткой к прибылям. Как после этого мы посмотрим в глаза, к примеру, МВФ и скажем, что наши чиновники заинтересованы исключительно в том, чтобы "жила страна родная ". Как объяснить международным антикоррупционерам, что бизнесмен – строитель будет действовать в государственных, а не в собственных интересах? Задача это не из простых, тут нужны мощные сценаристы, может с ними и поможет известный "квартал". А если нет, то государство Украина вновь себя ставит в ситуацию,  провальную изначально.

Не имея ничего личного против Парцхаладзе, я была б готова поверить в перспективность бизнес-управления исполкомом, но мучат меня воспоминаниями о том, что у Льва всегда были теплые отношения с другими хищниками - предыдущими властями и политиками. Тут мне вспоминается и мэр Киева Александр Омельченко, и СДПУ(о), и Партия регионов с ее латентными последователями. Теперь же, когда на пик вышла мода на реформа, Лев приблизился к  совсем не вегетарианской структуре. 

А в это время представитель  строительной отрасли напоминают, что при премьере Гройсмане реформаторский опыт Льва на должности замминистра в Минрегионов свелся к схематозу в виде создания Научно-технического совет при ведомстве, через который застройщик мог согласовать "изменения", в том числе ранее им допущенные. А после этого мы наблюдали, как в Одессе падали многоэтажные дома, потому что там по удобно согласованным документам строились небоскребы, разрушая вокруг себя городскую инфраструктуру. Совпадение ли это – вопрос достаточно забавный. Но он дает понимание о логике  мышления бизнесмена в государственной структуре. 

И если тем самым простым решением, которое принесет в Нацсовете реформ Парцхаладзе, станет нечто вроде схемы с Научно-техническим советом, то президенту Зеленскому опять придется краснеть за очередного странно подобранного реформатора. А также придется отвечать на вопросы, почём обошлась Украине очередная "грузинская реформа ". И тут уже, в отличие от истории с Саакашвили, трудно будет отделаться намёками, что западные товарищи навязали Украине эту кандидатуру. Во всяком случае, пока Грузия не перенесется на запад Украины.

 

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