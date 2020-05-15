Навіщо вчергове піднята тема мови - предвісник великих бід Вадим Трюхан

2020-06-16 10:23 1674
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В Україні завжди питання мови використовується як подразник і предвісник великих бід.

Захистом російськомовних прикривається Росія, як щитом, обґрунтовуючи своє постійне втручання у внутрішні справи України, спробу незаконної анексії Криму і Севастополя, війну на Донбасі.

Захистом прав угорської мовної меншини пояснювала Угорщина причини блокування політичного діалогу на найвищому рівні Україна - НАТО протягом трьох років.

Захистом прав власних громадян пояснює українська держава прийняття нових законів про використання української мови як державної і про освіту, за якими українська мова поступово витісняє мови національних меншин у сфері освіти, культури, мистецтва тощо.

Наразі маємо черговий спалах «мовної» лихоманки. Окремі ТОП блогери ні з того, ні з сього атакували McDonald's за те, що там не використовують російську мову в меню. І байдуже, що їм було одразу пояснено, що російськомовних клієнтів там обслуговують їхньою рідною мовою. Привід знайдено. Хайп понад усе. Понеслась душа в ...А от куда?

Навіщо вчергове піднята тема мови? І то синхронно з так званим відкритим зверненням Віктора Медведчука до Президента Володимира Зеленського з вимогою, серед іншого, «припинити примусову українізацію»!?

Що хочуть досягти окремі російськомовні громадяни України, які раптом стали стурбованими?

Де конкретні факти їхньої дискримінації?

А відповідь на поверхні. ЗЕвладою провалено практично все з того, що було обіцяно людям рік тому.
І знову питання мови використовується як громовідвід, як той цап відбувайло, щоб відволікти увагу виборців від тих проблем, які накопичуються вже як сніжний ком.

Не гоже, пані та панове! Не камільфо. Придумайте щось свіжіше!

ПС. Не люблю МакДональдс. Відверто. Просто душа лежить до інших видів кухні - української, балканської і можливо середземноморської.
Але відтепер буду принципово туди ходити, щоб бодай частково компенсувати «втрати» від так званого бойкоту російськомовних. Хоча щось підказує, що з тієї пустої затії нічого, окрім пшику, не вийде.

ПСПС. І ні. Я не проти російської мови, адже сам зі Слобожанщини, регіону, де російська мова досі домінує. Але я проти політизації цього питання і використання його для організації чергового протистояння у суспільстві з можливим наступним масштабним зовнішнім втручанням.

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