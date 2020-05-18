Время благодарить: семья Глаголевых и другие Праведники народов мира Маргарита Яковлева

2020-06-18 13:21 1296

Этим летом произошло несколько событий, связанных с доброй памятью легендарной киевской семьи Глаголевых. В июне 2020 дом-музей Михаила Булгакова на Андреевском спуске открыл виртуальную выставку «Живое слово», посвященную богослову, священномученнику отцу Александру Глаголеву. В июне же в Киеве завершена работа над фильмом о семье Глаголевых.

Этих добрых и благородных людей можно считать настоящими моральными авторитетами украинской истории. Патриарх этой семьи, легендарный священник Александр Глаголев, канонизирован как киевский святой. В семьях его детей — девять Праведников народов Мира, получивших это высокое звание от государства Израиль и Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем, за спасение евреев от гибели в Бабьем Яру.

Фильм вышел в рамках журналистского проекта «Слово Праведника», который собирает истории украинских Праведников народов Мира, спасавших евреев в разных городах страны. Эти фильмы мы показываем детям в школах, студентам в ВУЗах, а также в музеях. Особенность фильмов проекта — рассказ от первого лица: в фильмах говорят сами Праведники народов Мира, их дети, спасенные и друзья. Так, в фильме о Глаголевых рассказ ведут две внучка и правнучка отца Александра — Зоя Глаголева и Зинаида Пальян.

В фильме показываются уникальные фотографии членов семьи Глаголевых, и архивные фото и видео довоенного Киева и украинской столицы 1941-43 годов. Также, мы читаем мемуары детей Глаголевых, описывающих дело Бейлиса, на котором Александр Глаголев защищал евреев.

О личности отца Александра рассказывает Анатолий Кончаковский — первый директор дома-музея Михаила Булгакова. Легендарный священник был другом семьи и духовником великого писателя, венчал его, и стал единственным героем романа «Белая Гвардия», названным по своему настоящему имени. «Священник шевельнулся в кресле. — Тяжкое, тяжкое время, что говорить, — пробормотал он, — но унывать-то не следует… Потом вдруг наложил белую руку, выпростав ее из темного рукава ряски, на пачку книжек и раскрыл верхнюю, там, где она была заложена вышитой цветной закладкой. — Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то очень убедительно проговорил он. — Большой грех — уныние…» - пишет классик.

Отец Александр прославился также тем, что останавливал в Киеве погромы: вышел вместе с соратником Михаилом Едлинским вышел на Контрактовую площадь против разъяренной толпы. Часто такие выходы завершались тем, кто толпа разрывала живьем людей, пытавшихся уберечь евреев. Так погиб, например, студент Николай Блинов, который вышел против погромщиков в Житомире.

В истории с отцом Александром случилось чудо — своей верой он остановил толпу.

Позже, во время дела Бейлиса, его как специалиста по древне-еврейской вере и профессора Киевской духовной академии, пригласили свидетелем на одиозный процесс, где он стал заступником евреев.

Такие же храбрость и героизм во время Второй Мировой Войны проявили его дети. Невестка отца Александра, Татьяна Глаголева, когда их еврейских знакомых семью Гермайзе забрали в Гестапо, ходила свидетельствовать, что они не евреи. «Это было очень страшно — говорить, что люди не евреи, когда они уже в Гестапо», - рассказывает Зинаида Пальян.

Татьяне Глаголевой удалось спасти только Людмилу Гермайзе, а её муж и сын погибли.

Супруг Татьяны — Алексей Глаголев, также священник, с помощью церковной печати спас в оккупированном немцами Киеве множество людей, которым выдавал свидетельство, что они крещенные с русскими именами. В фильме подробно рассказываются истории спасения семьи Миркиных, Миши Брандорфа, и других людей. Для них Глаголевы делали все, что возможно: отдавали им свои документы, подделывали документы о крещении, давали укрытие у себя дома и устраивали в укрытие в других городах, кормили, одевали, поддерживали морально. За это добрая киевская семья заняла свое почетное место среди более 2600 Праведников народов Мира из Украины.

Премьера фильма запланирована в Киеве на это лето.

Последняя из Глаголевых, носившая высокое звание Праведницы народов Мира — Мария Егоричева-Глаголева, невестка отца Александра — умерла несколько лет тому. Её воспоминания сохранены в Яд Вашем и в интервью для фонда Шоа Стивена Спилберга, которые хранятся в США. В Киеве живут их внуки и правнуки.

Жаль только, что сегодня уже невозможно лично сказать спасибо Праведникам народов Мира Глаголевым.

Да, записаны множество интервью, проходят ежегодные церемонии с участием послов Израиля и других стран, и лидеров Украины. Но многие украинские Праведники народов Мира были незаслуженно забыты — и хочется, чтобы их фамилии знали так же, как знают во всём мире Праведников Оскара Шиндлера и Рауля Валленберга.

Сегодня есть уникальный шанс сказать спасибо тем из Праведников, кто еще с нами. Мы нашли около 30 таких людей, их возраст — от 80 лет и старше, некоторым — за 90. Специальный сайт — Письмо Праведнику — созданный Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр BYHMC “Письмо Праведнику», при поддержке Слова Праведника — рассказывает всему миру об этих выдающихся украинцах. Через этот сайт Вы можете написать слова благодарности этим смелым и хорошим людям.

Маргарита Яковлева

продюсер и режиссер фильма Слово Праведника