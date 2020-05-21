Трагедия на Позняках: Ответственность должна быть честной Янина Соколовская

2020-06-24 13:53 1296
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В Киеве произошла трагедия - взрыв многоэтажного дома, в результате которого пять человек погибли, оказавшись под завалами - этими сообщениями полнится сейчас украинский интернет.

Люди пишут, чтоэто - далеко не первая подобная трагедия в нашем городе, хотя, вероятно, наиболее масштабная - ведь взрывом снесло перекрытия на 4-х этажах. Уже неоднократно в столице взрывался газ в домах и гибли люди. К сожалению, городские власти никаких выводов для себя не сделали - и вот жуткиц результат этой преступной халатности и жадности.

Какая же из причин произошедшего наиболее вероятна: убитость городского хозяйства, халатность или просто жадность руководства, из-за которой такая ситуация стала возможной? Местные жители говорят, что запах газа ощущали еще со среды, что обращались в городские инстанции - и получили ноль реакции. В итоге в МВД и ГСЧС сообщили о том, что основная версия - взрыв газовоздушной смеси из-за утечки.

Очевидно, что взрывы и смерти не прекратятся, пока не будут наказаны виновные в этих трагедиях. И тут я хочу увидеть жёсткую реакцию правоохранительных структур, тут горожане требуют расследования и привлечении к ответственности тех чиновников, которые по долгу службы несут ответственность: например, руководителя управляющей компании, директора Департамента жилищно коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрия Науменко, профильного заместителя главы КГГА Петра Пантелеева и самого мэра города Виталия Кличко.

После такого взрыва, после гибели людей возникают обоснованные подозрения, что годами чиновники разворовывали бюджетные средства, которые должны были идти на поддержание системы ЖКХ.

Именно чиновники должны стать фигурантами расследования, в том числе – и названные трое. А может быть – и в первую очередь. Ответственность должна быть честной. Следственные органы и суды должны это обеспечить.

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