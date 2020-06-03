2020-06-27 10:09 999

У меня отвратительный характер.

меня раздражают ложь и лень.

меня раздражает инфантилизм невыросших взрослых.

меня раздражает безотвественность.

подмена понятий и смыслов.

передергивание фактов и манипуляция отношенями.

самомнение и гипертрофированная самовлюбленность.

восприятие любой помощи как должного...

меня злит недовольство работой тех, кто и не работает, и не хочет уходить.

меня злит перенос ответственности с себя на всех вокруг.

сравнения бесконечные "а почему тебе можно, а мне нет".

необходимость уговаривать просто делать свою работу.

объяснять разницу между работой и приятельством...

мне скучно наблюдать бесконечные амбиции.

неспособность произнести "да. у меня не получается".

нежелание учиться...

мне неинтересны те, кто бесконечно критикуя, отказывается включиться в процесс, чтобы попытаться его исправить.

мне смешно, когда единственным аргументом на это все становится "ой, Лена, у тебя плохой характер".

я могу долго терпеть.

бесконечно объяснять.

помогать.

страховать.

вникать в проблемы...

до тех пор, пока есть обратная связь и движение вперед.

но ровно в тот момент, когда потребительство перевешивает, у меня проявляется мой отвратительный характер.

и я соверешнно никого не насилую.

если мне что-то не нравится, я это меняю.

если не могу поменять, но мне это ценно, ищу компромисс и меняюсь сама.

если нет, - ухожу в поиске другого.

и, да, я знаю многих людей с таким же "отвратительным характером".

и это те, кого я безмерно уважаю и ценю за труд, за ежедневную кропотливую работу, за борьбу, за науку, за способность сопереживать, за способность учиться, за умение благодарить, за любовь и дар жить в одно время и дышать одним воздухом.