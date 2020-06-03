У меня плохой характер Елена Павлова

2020-06-27 10:09 999
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У меня отвратительный характер.
 
меня раздражают ложь и лень.
меня раздражает инфантилизм невыросших взрослых.
меня раздражает безотвественность.
подмена понятий и смыслов.
передергивание фактов и манипуляция отношенями.
самомнение и гипертрофированная самовлюбленность.
восприятие любой помощи как должного...
 
меня злит недовольство работой тех, кто и не работает, и не хочет уходить.
меня злит перенос ответственности с себя на всех вокруг.
сравнения бесконечные "а почему тебе можно, а мне нет".
необходимость уговаривать просто делать свою работу.
объяснять разницу между работой и приятельством...
 
мне скучно наблюдать бесконечные амбиции.
неспособность произнести "да. у меня не получается".
нежелание учиться...
 
мне неинтересны те, кто бесконечно критикуя, отказывается включиться в процесс, чтобы попытаться его исправить.
 
мне смешно, когда единственным аргументом на это все становится "ой, Лена, у тебя плохой характер".
 
я могу долго терпеть.
бесконечно объяснять.
помогать.
страховать.
вникать в проблемы...
до тех пор, пока есть обратная связь и движение вперед.
 
но ровно в тот момент, когда потребительство перевешивает, у меня проявляется мой отвратительный характер.
 
и я соверешнно никого не насилую.
если мне что-то не нравится, я это меняю.
если не могу поменять, но мне это ценно, ищу компромисс и меняюсь сама.
если нет, - ухожу в поиске другого.
 
и, да, я знаю многих людей с таким же "отвратительным характером".
и это те, кого я безмерно уважаю и ценю за труд, за ежедневную кропотливую работу, за борьбу, за науку, за способность сопереживать, за способность учиться, за умение благодарить, за любовь и дар жить в одно время и дышать одним воздухом.
 
Источник фб

 

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