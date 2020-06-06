2020-06-28 08:32 756

Можна, я візьму на себе невдячну роль? У соціальних мережах гуляє ультрапатріотичний текст про Україну. 12 пунктів, які мали би стати підставою для національної гордості за нашу неньку. Я – людина дуже занудна, і дуже люблю перевіряти подібні «факти». Отже.

Цікаві факти про Україну.

1. Україна – найбільша країна Європи. Її площа – 603 628 км² (Погугліть: площа Франції – 674 685 км², правда, з заморськими територіями, та все ж).

2. Українська трембіта – найдовший музичний інструмент у світі (найдовша трембіта досягає розміру 8,5 метрів, у той час як альпійський ріжок (альпенгорн) із швейцарського міста Люцерн має довжину 14 метрів і вагу 250 кг; в середньому альпенгорни на один метр довші за трембіти).

3. Одна з найбільш відомих у світі Різдвяних пісень – це «Щедрик», народна пісня, записана українським композитором Миколою Леонтовичем. Світ знає її як Carol of the Bells або Ring Christmas Bells (тут не сперечаюся).

4. Україна займає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. Кількість людей з вищою освітою на душу населення вище середньоєвропейського рівня (у Рейтингу країн світу за рівнем освіти, опублікованому ООН у 2019 році, Україна посідає 46 позицію).

5. Станція метро «Арсенальна» у Києві – найглибша в світі. Вона йде під землю на 105 м. Станцію побудували однією з перших – у 1960 році (приймається).

6. До зруйнування монголо-татарами у 1240 році Київ був одним з найбільших міст Європи, у 50 разів більшим за Лондон і у 10 разів – ніж Париж (за підрахунками П.П.Толочка, площа Києва станом на початок ХІІІ століття становила 400 га, на яких проживало близько 50 тисяч чоловік. У той же час у Парижі, який динамічно розвивався, лише протягом ХІІІ століття чисельність населення зросла з 60 до 150 тисяч чоловік, у Лондоні на кінець ХІІІ століття кількість населення становила близько 80 тисяч чоловік).

7. Хрещатик – найкоротша центральна вулиця столиці Європи. Її довжина становить 1225 метрів (взагалі-то у більшості столиць Європи говорять про центральні площі, а не вулиці).

8. На території України зосереджено чверть усіх запасів чорнозему на Землі. Україна є одним з найбільших експортерів зерна у світі (на території України зосереджено 8,7% запасів чорнозему на Землі; для прикладу у Росії – 48% світових чорноземів. Правдою є те, що Україна займає 5-е місце серед країн-експортерів зерна – після Росії, ЄС, США і Канади – і 7-ме місце у світовому рейтингу виробників пшениці).

9. Першу у світі конституцію прийнято в Україні 5 квітня 1710 року. Зробив це Пилип Орлик, гетьман Запорозького війська, називалася вона «Конституція прав і свобод війська Запорозького». В США Конституцію прийняли у 1787 -му, у Франції і Польщі – лише у 1791 -му. (Нині чинна Конституція Сан-Маріно була прийнята 8 жовтня 1600 року).

10. В Чорному морі виявили єдину в світі підводну річку. Річка переносить колосальні об’єми води – 22 000 м3/сек. Якщо би ця ріка знаходилася на суші, то займала би шосте місце в світі за цим показником. Водний потік утворено проникненням через протоку Босфор більш солоної води Мармурового моря в менш солоде середовище Чорного моря. (Насправді першу підводну річку було виявлено у Мексиканській затоці у 1983 році, трохи згодом подібне явище було виявлено у Японському морі).

11. У містечку Рахів, що у живописних Карпатах, розташований географічний центр Європи (насправді вчені не дійшли кінцевої згоди, де саме розташований центр Європи, їх існує, як мінімум, п'ять - в Україні, у Польщі, Словаччині, Білорусі і Литві).

12. Острозька академія - перший вищий учбовий заклад у Східній Європі. Його у 1576 році заснував князь Острозький Костянтин-Василь (Карлів університет у Празі було засновано у 1348 році, Ягелонський університет у Кракові – у 1364 році).

Між іншим, мушу зауважити, що подібні списки існують і у інших країнах. Їх дуже полюбляють наші сусіди-росіяни (які, скажімо, намагаються переконати читачів у тому, що московський Кремль – середньовічна фортеця з найбільшою довжиною стін, очевидно, нічого не знаючи про Каркассон). От не розумію: у чому цінність подібних списків – особливо, якщо вони легко перевіряються і спростовуються?