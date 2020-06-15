ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ: ЧТО ПРАЗДНУЕМ, ТОВАРИЩИ? Янина Соколовская

2020-06-28 17:05 2835
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В затертые годы, когда генсеки еще не мерли, как мухи, а развал Союза могли себе представить только смельчаки из тюрем и дурдомов, день конституции  меня умилял даже больше, чем день октябрьской революции, который был для смеху в ноябре. 
 
С днем конституции ситуация была - вообще обхохочешься: праздничного выходного - нет, права призрачны, полстраны -  сидит, пол - сторожит, остальные говорят: мы им так работаем, как они нам платят. А все боль- мень пристойное шло со словами  "из-под" или "из-за": из- под прилавка, из-под полы, из-за бугра, но последнее опасно для карьеры. 
 
В общем, мое конституционное право на прикрытие наготы непозорными штанами соблюдалось вяло. Что, как вы понимаете, в итоге и разрушило советский союз, сохранив от него только медицину, где лечиться  даром - даром лечиться.
 
И в то бурное время охоты  на синих магазинных кур и такого же цвета джинсы помышлялось мне о поправках в Конституцию США, где эти самые джинсы произрастали. Очень резвили меня эти поправки. "Вот уж люди с текстом никак не могут определиться, все дописывают- переписывают, как группа сумасшедших редакторов, дорвавшихся до горячего набора. И мускулистой линотипистки Маши на них нет",- думалось тогда мне.  Ведь по сути - какая разница, какой закон что дышло поворачивать - правленный или первозданный. 
 
С тех пор много конституционных течений и поправок утекло, много карандашей надвое сломалось и много ручек вкрай закончилось, и вот уже в нашу, украинскую Конституцию прокралось дивное количество поправок, призванных переложить властный кнут из одной руки - в другую и полностью отказавшихся от  пряников.
 
И снова меня растревожил все тот же вопрос: зачем тонны поправок вносить и закон менять, если его все равно подрехтуют под очередного правящего? 
 
Если кто помнит, то Украина парламентско- президентская республика, где носителем власти есть народ. Но по факту правящим остаётся президент и его ближний круг, а носитель власти - скорее носильщик, невыносимой украинской борьбы за власть. 
 
Потому и нынешний День Конституции - праздник странный, традиционно-исторически надуманный. Подкрепляет его лишь наличие выходного дня и  отсутствие у народа желания думать. Потому что по размышлению праздновать нам нечего. Разве что то, что по числу правок Конституции мы догнали и перегнали США.

 

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