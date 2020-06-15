Українсські виборці чекають альтернативу. Знову Вадим Трюхан

2020-07-02 10:10 1350

Як цинічно маніпулюють наші «пулітики» і Ко результатами опитувань!? Малюють собі любимим зашкальні рейтинги, які нічого спільного не мають з реальністю. А насправді ж то картинка абсолютно інша.

Ну от судіть самі. За останнім опитуванням Центру Разумкова маємо такі цифри по президентським вподобанням:

Зеленський - 25,3%

Бойко - 14,6%

Порошенко - 11,1%

Тимошенко - 5,6%

Інший кандидат/ не братиму участі/не визначився - 35,2%

Про що це свідчить? Та про просту і очевидну істину.

Перше. Виборці починають розчаровуватися у ЗеМесії. І то динаміка падіння його рейтингу буде прискорюватися, особливо після «дальнобійників» і чергових зашкварів депутатів з його «слуг».

Друге. Виборці не готові повертати свої симпатіі збанкрутілим політикам або кидатися в обійми проросійським реваншистам.

Третє. Виборці чекають альтернативу. Знову. Бо не хочуть опускати руки. Вони досі вірять в те, що раніше чи пізніше українцям вдасться нарешті обрати доброчесну і професійну владу.

Так що нічого ще не втрачено. Все буде добре. Борімося і поборимо!

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