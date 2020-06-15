Как работает коррупция Влад Стоколос

2020-07-03 08:44 1593

Коррупция – это то самое деструктивное явление с которым ежедневно встречается рядовой гражданин нашей страны. Повседневность и заурядность её проявления породило целую систему связок и взаимоотношений во многих сферах нашей жизнедеятельности. Так как же работает эта коррупция? Разберём на простом примере.

Давайте представим, что мы построили забор в социально значимом месте и собираемся брать деньги за проход на другую часть улицы. У жителей города по другую сторону ограды находятся родственники или работа. Обойтись без этого прохода они просто не могут. Исходя из этого, наша ограда имеет монопольный статус и исключает возможность альтернативного попадания к желаемому объекту. Это вынуждает людей проходить через наши ворота невзирая на определённую плату. Как результат, нашим интересом становиться создание еще более широкого забора и его массовая охрана, поскольку такая система взаимоотношений приносит нам прибыль. Отныне, мы будем заинтересованы чтобы наша ограда существовала долгое время и никто не имел возможности её снести. Нас не интересует, что забор может приносить убытки государству и рядовому населению, поскольку созданный нами коррупционный мультипликатор позволяет извлекать собственную прибыль. К этому времени у нас уже создана целая система интересов среди охранников, администрации и конечных бенефициаров ограждения. Мы все понимаем, что со сносом вышеуказанного объекта, мы потеряют своё место работы и именно поэтому будем делать все возможное для сохранения статуса-кво. А ведь отсутствие забора значительно улучшило бы жизнь обычным гражданам и создало бы условия удобного передвижения, однако вышеописанная группа интересов паразитирует на лишении эффективности государственных регуляций. Как результат, доход от этого забора является следствием пороков самой системы.

Этот пример подробно описывает существование любого сектора межсубъектного взаимодействия. Газовый рынок, рынок электроэнергии и так далее. Все они работают по аналогичной иерархии действий. Стоит понимать, что украинская олигархия – это не продукт когнитивных свойств бизнесменов, это лишь способность подстраиваться под существующие коррупционные условия. Если проводить параллели, то этот олигархический забор Украины уже имеет огромные размеры и внушительную группу интересов, что создает препятствие на быстрое разрушении этого монструозного объекта.

В общем, можно отметить, что коррупция - это эксплуатация дефектов самой системы. Если в бизнесе процесс лицензирования, сбора необходимых документов и прохождения определенных процедур четко очерчен в рамках правового поля, то теряется необходимость взяточничества и кумовства. Чиновник согласно правилам выполняет свою работу и от имени государства предоставляет Вам определенную услугу. При таких обстоятельствах, отсутствует пространство коррупционных факторов. Если проводить параллели, то идея давать взятку таксисту или официанту является бессмысленной. Однако в Советские времена подобный процесс считался абсолютно приемлемой нормой. Люди давали взятки сантехникам, чтобы те выполнили свою работу, продавцам для получения дефицитного товара и так далее.

Простыми словами, коррупционер продает тебе ликвидацию нежелательных процедур. Он создает условия, в которых ты можешь обходить существующую бюрократическую систему согласований и апробации, даже несмотря на общественный ущерб.

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