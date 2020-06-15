С какими результатами книжный рынок подойдёт к концу года Александр Красовицкий

2020-07-20 08:33 1134

За 30 лет работы на рынке мы издали почти 10 тыс наименований книг. За это время наши коллеги - почти полмиллиона названий. Средний тираж упал с 20.000 до 1.200.

Я не сомневаюсь, что в этом не вина издателей, а особенности государственной политики, ибо наши тиражи сравнимы с тиражами в Эстонии и Литве и меньше норвежских и словацких. Карантин показал - люди читают и хотят читать.

Даже сейчас, в посткарантинный кризис безденежья, читатели поддерживают своими деньгами издателей. Думаю, пора подумать о том, с какими результатами книжный рынок подойдёт к концу года. Предполагаю:

1. Закрытие 20% книжных магазинов

2. Закрытие 10% издательств(многие уйдут тихо, не прощаясь)

3. Падение суммарного тиража 60%(без учёта учебников) год к году

4. Рост бумажного и электронного пиратства

5. Плавный ползучий процесс закрытия библиотек.

6. Трёхкратное падение покупки прав на перевод зарубежных хитов

7. Падение оборота книжной торговли на 40% год к году.

8. Падение количества изданных наименований 35%.

9. Средний рост себестоимости книг на 15% при падении цены на те же 15%.

10. Полное переустройство основных каналов продаж.

И да, этого бы не произошло, если бы действия государства по спасению рынка произошли бы в марте, как у коллег за рубежом, а не в августе, как мы надеемся.

Источник фб

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