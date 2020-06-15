ЛОМ - це ЛЮДИ, ОБ’ЄДНАНІ МАЙБУТНІМ. Або навіщо Україні 350-та партія? Вадим Трюхан

2020-07-21 11:46 1755

Україна відновила свою державність у 1991 році. Проте самодостатньою незалежною суверенною державою досі не стала. Багатовекторність, почергова орієнтація на Росію або Захід, позаблоковість, і знову декларативна орієнтація на Захід - не стали запорукою перетворення України на провідну розвинену державу Європи і світу.

Олігархія, корупція, непрофесійність і слабка інституційна спроможність стоять на заваді поступального розвитку всієї країни.

Три революції, які відбулися за останні 30 років, - Революція на граніті, Помаранчева Революція та Революція Гідності не привели до влади відповідальних українських політиків.

Сама ж політична система наглухо законсервувала себе з тим, щоб не допустити до управління державою професійних, чесних і відданих Україні політиків.

Загроза чергового знищення Української держави знову висока, як ніколи раніше. Україна може не дожити до свого 30-ти річчя. Ще одна Руїна знову на обрії.

Водночас, всупереч всьому, Україна відбулася. Чому? Бо вона сильна людьми, які вірять в майбутнє України, - власними громадянами.

Ми навчилися ставати на захист нашої Вітчизни тоді, коли її продає її ж недолуга політична «еліта» і породжені нею ж олігархи.

Ми вміємо жертвувати останнім для виживання Української Держави тоді, колі сама держава не справляється зі своїми функціями.

Ми готові віддавати свої життя тоді, коли внутрішні і зовнішні вороги вже відчувають присмак крові і скорої кончини України, ламаючи таким чином чорні сценарії, написані не в Україні.

Проте досі ми не навчилися робити політику, ставати політиками і обирати достойних політиків, які гідно вели б Україну у те майбутнє, на яке вона заслуговує по праву.

Станом на 1 січня 2020 року в Україні зареєстровано 349 партій. Здавалося б, явний перебор. Більше не потрібно.

Проте проблема в тому, що серед цих 349-ти обмаль тих, які мають бодай якусь ідеологію, які не залежать від олігархів та/або зовнішніх сил, а орієнтуються на власних громадян, які мають партійні структури бодай в десятку областей України, не говорячи вже про райони, міста та села.

В Україні забагато політичних партій … на папері. Проте справжніх політичних сил, які дбають про власних громадян і власну державу, кіт наплакав.

Наразі настав час збирати каміння. Україні потрібні ідеологічні політичні партії з програмами розвитку країни на 5, 10, 25 років наперед.

Україні потрібні сучасні політичні партії, які мають всеукраїнську мережу партійних організацій і працюють з виборцями нон-стоп, в режимі 24/7 без вихідних і відгулів.

Навіщо вони? Відповідь на поверхні. Бо ніде у світі ніхто не придумав іншого способу розбудови власної держави. Лише політичні партії є інструментами державного будівництва.

Є правда досвід Північної Кореї, де один «вождь» вирішує сам все і силою зброї тримає 25 млн. своїх підданих в проголодь у клітці, як бидло. Проте це явно не наш шлях.

Україна заслуговує іншого майбутнього. Українці століттями робили і досі роблять свій величезний внесок у розбудову багатьох іноземних держав, - від заокеанських Австралії, Канади і США до Польщі, Словаччини і інших європейських країн у нас під боком.

Настав час нарешті серйозно занятися будівництвом власної держави. І то такої, яка б була здатною подбати про себе, власних громадян і підприємців, а також захиститися від будь-якого зовнішнього чи внутрішнього ворога.

Для цього нам слід сміливо гуртуватися в ідеологічні політичні партії, формувати детальні програми розвитку країни і реалізовувати їх на практиці, перемагаючи на виборах.

Нам слід нарешті навчитися займатися політикою, ставати політиками і обирати гідних політиків!

Одну з таких політичних партій починаємо будувати ми - люди, об’єднані майбутнім. Ми досягли успіху в різних сферах життя, - в дипломатії, підприємництві, місцевому самоврядуванні, адвокатурі, журналістиці тощо. Проте цього для нашої Вітчизни замало. Тому наразі ми йдемо в політику.

Ми - ЛОМ, який розіб’є кригу байдужості й дилетанства.

Ми не 350-та чи 358-ма партія. Ми перша українська політична сила. Ми станемо політичною партією №1 в Україні!

Ми побудуємо Україну рівних можливостей, в якій працює Закон і кожен має шанс на успіх.

Ми відновимо мир і злагоду в нашому домі і подбаємо про добробут в кожній оселі.

Ми формуємо політичну силу нового типу - українську за духом і змістом.

Якщо наші ідеї і завдання видаються Вам близькими (кнопканафайл Маніфеста), приєднуйтесь!

Час профі настав!

Час України наближається невпинно!!!

Детальніше про це дивись ТУТ

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире