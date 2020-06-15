БЫСТРЫЕ ВЫВОДЫ О ЛУЦКОМ ТЕРАКТЕ Янина Соколовская

2020-07-22 12:31 1404
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Ситуация в Луцке не стала трагедией, потому что в Украине существуют профессиональные силовики, те самые, которых мы периодически поносим в своих резких речах. Те самые, которых политики кое-где у нас порой пытаются оскорблять и множить на ноль.

Луцк показал силу силовых органов. Мы увидели, что приезд министра Авакова в Луцк был не для пиара, а для дела, что организованный им координационный штаб поработал не зря.

Все освобождены и ВСЕ живы, даже террорист, которым сейчас должны заняться следователи и суд и найти его кураторов, которые им сейчас вряд ли довольны.

Люди Авакова действовали четко и профессионально, что лишний раз напоминает: в деле безопасности граждан нужно действовать не эмоционально, а четко и по закону, как и произошло в Луцке, во время первого в истории Украины захвата транспорта с заложниками.

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