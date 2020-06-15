Как удалить средневековый мрак из головы современного человека Роман Мельниченко

2020-08-04 10:43 1998

Хочу написать несколько слов о домашнем и сексуальном насилии над женщинами в нашей стране.

На фоне того, что произошло с Анастасией Луговой не могу перестать думать о том, о чем, и так думаю почти каждый день работая с моими клиентками и клиентками, с которые проходят терапию у нас в Центре Persona.

Только сегодня с психологом Центра Инна Тухарь разговаривали о инцестах с которыми к ней обращаются женщины и том, как правильно выстраивать психотерапию потерпевших.

Сначала скажу о домашнем насилии, а потом несколько слов о сексуальном и самой Анастасии.

С домашним насилием женщине в нашем обществе, в целом, нужно справляться одной. А часто они и не знают, что с этим нужно как то справляться.

У меня за годы работы часто случалось следующее. Приходит клиентка. У нее запросы о том, как стать лучшей женой, как терпеть нападки мужа, как понять, что они делаю неправильно и тд. Потом оказывается, что их бьют. Иногда сильно, регулярно.

Как это и принято советов психотерапевт не дает, а только работает с человеком, его границами, его чувствами и переживаниями. Потом «побочным» продуктом такой терапии становится то, что женщина уходит, требует развода или сбегает.

Что только я не пережил в связи с этим. Обычно такими домашними тиранами выступают бизнесмены, депутаты разных уровней, силовики всех мастей от прокуроров, участковых, военных, КРУ, налоговой, потом служителей фемиды и тд. Они безнаказанно измываются над своими женами годами.

Они преследовали меня, прослушивали телефон, иногда и телефон моей жены, звонили ей и даже детям, угрожали разными способами, некоторые приезжали на разборки, один даже угрожал пистолетом. Как вы понимаете бесследно для меня это тоже не проходило, как психологически так и морально.

Иногда все было более менее спокойно, а иногда я помогал клиентке составить план побега, если ей угрожала физическая опасность. Сотрудничал с юристом, которая помогала как могла. Ведь с такими людьми и в судах не просто справляться. И все это, конечно, уже выходило за рамки психотерапии, но передать такого человека часто некуда и некому. Я абсолютно не хвастаюсь этими событиями и об этом особо не распространяюсь. Ведь каждый раз думаю: ну все, это был последний раз. А потом приходит новый человек переживающий этот ужас и что делать?

Теперь о сексуальном насилии. Здесь еще все сложнее и запутанней. Многие люди до сих пор живут по принципу - вина на жертве. То есть на женщине. Этот средневековый мрак не так просто истребить. Потому женщины молчат. Как то у нас в стране прошла акция моей однофамилицы под хештегом "Я не боюсь сказати" и некоторые мои подруги, знакомые и бывшие клиентки писали спрашивая: а нам писать ь о себе?

Мужество Анастасии Луговой точно поможет многим и многим женщинам начать останавливать насильников, мудаков и придурков всех мастей, заявлять на них и правосудие их заслужено настигнет. Заявлять о детском растлении, о инцестах даже через много лет, как это случилось с католической церковью или другими примерами из жизни женщин хэштегом MeToo тоже очень важно.

Жаль только, что женщинам, очень часто, самим нужно защищать себя идя против системы общественного давления, бездействия полиции и безучастности людей, как это было с Анастасией Луговой в поезде.

Люди в поезде не откликнулись на ее беду, в чем их тяжело винить в целом, но и действия проводников тоже удивительны, ведь полиция приехала арестовать насильника по вызову мужа потерпевшей, который ждал ее и сына дома в Киеве.

Какие выводы?

У меня нет универсального совета или шагов к действиям для власти.

Сам я делаю, что делал и буду продолжать делать.

Всем остальным пора тоже определиться какую позицию занять, когда за стеной сосед бьет жену, ваш друг или сотрудник домогается сотрудниц на работе хлопая их по попе или отпуская шуточки о внешности и тд., когда кто то силой тянет девушку в авто и тд и тп.

Определяйтесь, друзья!

Источник: ФБ

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