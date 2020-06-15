Про повстання в Білорусі Вадим Трюхан

2020-08-11 09:51 2484

Вже другий день в Білорусі наростає повстання народу проти політичного режиму Алєксандра Лукашенка.

Вже другий день тисячі громадян Білорусі протестують проти обману, несправедливості і беззаконня.

Проте реакція на тамтешні події дуже неоднозначна. Керівники Китаю, Казахстану, Росії і ще декількох країн привітали Президента Лукашенка з тим, що він вшосте став Президентом.

Європейці, американці й лідери деяких інших демократичних держав закликали білоруську владу до поміркованості, діалогу і поваги до прав людини.

Президент Зеленський висловився теж приблизно в дусі наших партнерів, хоча і значно делікатніше. В той же час деякі нардепи, яких він привів до парламенту, ... привітали Лукашенка з переобранням.

А речі ж то треба називати своїми іменами, правда!?

І ось що виходить в сухому залишку.

Перше. Всі мало-мальськи значимі політичні конкуренти Алєксандра Лукашенка не були допущені до участі у виборах. При цьому спектр проєвропейськи налаштованих політиків і громадських діячів був зачищений взагалі задовго до виборів.

Друге. Доступу до ЗМІ ті, кого все таки милостиво залишили (для видимості змагальності) у виборчому процесі, не мали. У проведенні публічних заходів, зокрема Світлані Тихоновській, яка неочікувано стала головним суперником діючого Президента, відмовляли або заважали скрізь, де могли.

Третє. Спостерігачів на вибори не допустили, ні міжнародних, ні власних.

Четверте. В день виборів практично по всій Білорусі було відключено інтернет і обмежено мобільний зв’язок.

П’яте. Метро в Білорусі закрили, рух транспорту всіляко обмежували.

Шосте. Так звані «силовики» застосували надмірну силу проти мирних неозброєних людей. В результаті є постраждалі, в тому числі загиблі.

Сьоме. Державні ЗМІ оголосили, що Алєксандр Лукашенко набрав понад 80%, - цифра, в яку не повірить жодна притомна людина в Європі, та й у всьому світі. Фактично це приклад того, як можна спробувати свій програш в суху видати за незаперечну перемогу.

Восьме. Лідерів протестів в Білорусі немає. Тому обезголовити їх не можливо. І навіть те, що Світлана Тихоновська закликала не виходити на вулиці, щоб мовляв «уникнути провокацій», скоріш за все призведе до зворотнього ефекту. Тим більше, що голосували насправді білоруси не за неї, а проти Лукашенко.

Дев’яте. Протести йдуть по всій країні, не лише в Мінську. Відповідно раніше чи пізніше частина силовиків перейде на сторону протестуючих, після чого піде ефект доміно.

І останнє. Росіянам не потрібен ні Лукашенко, ні демократична Білорусь. Тому вони роблять вже і будуть робити ще більше у найближчі дні для того, щоб там було побільше хаоса.

Проте вони не розуміють очевидного факта, - управляти революціями, а особливо повстаннями, що насправді відбувається в Білорусі, ззовні не можливо.

Тому шанс на те, що в ході цих трагічних історичних подій в Білорусі народ самоорганізується і зможе і режим Лукашенка повалити, і не дати Росії проковтнути власну країну, є. Бо білоруси вийшли виборювати власну державу, і втрачати їм нема що.

Так що давайте називати речі своїми іменами, білоруський народ це оцінить.

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