- Тот, кто ограничивает свободу волеизъявления граждан, нарушает первую заповедь Закона Божьего, которая начинается словами: «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства…»
- тот, кто считает, что может быть лишь один выбор и лишь один лидер, не помнит заповеди «Не сотвори себе кумира…»
- тот, кто фальсифицирует результаты выборов, нарушает заповедь «Не укради»
- тот, кто умышленно искажает информацию или ограничивает свободу слова, нарушает заповедь «Не лжесвидетельствуй»
- тот, кто применяет силу вместо мирного диалога, нарушает заповедь «Не убий»
"Не будь побежден злом, но побеждай зло добром"
Наша солидарность и поддержка христианам Беларуси, которые поднимают свой голос за правду, достоинство и свободу выбора беларуского народа, а также открывают двери своих сердец и храмов для помощи и защиты пострадавших.
Источник ФБ
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