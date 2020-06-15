Божьи Заповеди и выборы в Беларуси Георгий Коваленко

2020-08-13 09:33 297

- Тот, кто ограничивает свободу волеизъявления граждан, нарушает первую заповедь Закона Божьего, которая начинается словами: «Я Господь Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства…»

- тот, кто считает, что может быть лишь один выбор и лишь один лидер, не помнит заповеди «Не сотвори себе кумира…»

- тот, кто фальсифицирует результаты выборов, нарушает заповедь «Не укради»

- тот, кто умышленно искажает информацию или ограничивает свободу слова, нарушает заповедь «Не лжесвидетельствуй»

- тот, кто применяет силу вместо мирного диалога, нарушает заповедь «Не убий»

"Не будь побежден злом, но побеждай зло добром"

Наша солидарность и поддержка христианам Беларуси, которые поднимают свой голос за правду, достоинство и свободу выбора беларуского народа, а также открывают двери своих сердец и храмов для помощи и защиты пострадавших.

Источник ФБ

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