ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ или что происходит с оппозицией Беларуси Сергей Станкевич

2020-08-12 08:07 2241

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская 11 августа была задержана в Минске на 7 часов.
В ходе задержания была сделана (и впоследствии распространена) видеозапись, на которой Тихановская по бумаге прочитала заявление с призывом к участникам уличных акций прекратить выступления и "беречь себя", поскольку жизни людей важнее.
Вслед за этим МВД РБ сообщило, что Тихановская покинула страну, это подтверждала видеосъёмка о том, как Светлана пересекает госграницу с Литвой.
Следом появилось видео с Тихановской, на котором она говорит, что самостоятельно приняла "трудное решение" о выезде из Белоруссии, поскольку "важнее всего дети".
Позднее глава МИД Литвы Линас Линкявичус сообщил, что Светлана Тихановская с детьми находится в Литве, где ей предоставлена годовая виза и жильё.
Что стоит за этой цепью событий, пока не ясно. Видимо, надо ждать дальнейших разъяснений.
Муж Светланы предприниматель и блогер Сергей Тихановский с 29 мая содержится в СИЗО по обвинению в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Источник ФБ

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