ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ Владимир Паниотто

2020-08-13 10:10 2133

Можно ли оценить, какой процент голосов на выборах получил Лукашенко и какой Тихановская? Думаю, что кое-что сказать можно. Прежде всего, замечу, что экзит-пол - это не всегда средство борьбы оппозиции с властью, как многие думают.

Если рейтинги власти выше, чем оппозиции, то они позволяют легитимизировать власть. Так было у нас в 2010, когда Янукович, имеющий подмоченную репутацию из-за фальсификаций выборов 2004, опередил Тимошенко всего лишь на 4.5%. Но поскольку все экзит-полы показали победу Януковича, то не было майдана и Тимошенко признала его победу. В Беларуси уже давно существует закон (как и в России), который запрещает проведение экзит-полов незарегистрированным организациям.

Ни один из наиболее известных социологических центров (таких, как Новак) не получил аккредитации. Так что по поводу экзит-полов Лукашенко мог не беспокоиться. Но он наверняка знал свои рейтинги накануне выборов.

И, видимо, ситуация была настолько плоха, что вынудила за 5 недель до выборов, 29 июня, принять новый закон, запрещающий проводить уже не только экзит-пол, а любые политические и электоральные исследование незарегистрированным центрам.

Я думаю, что если бы рейтинг Лукашенко был больше 50%, он был бы заинтересован в том, чтобы известные центры это показали и легитимизировали бы выборы, тогда не было бы и противостояния с народом. Поэтому скорее всего, его рейтинг был либо существенно ниже 50% либо близок к 50%. В любом случае ясно, что он не мог быть существенно выше 50% и уж точно не 80%, иначе Лукашенко был бы заинтересован в проведении экзит-полов и опросов. Это позволяет думать, что выборы в Беларуси были сфальсифицированы.

Источник ФБ

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире