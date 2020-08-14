БАБИЙ БУНТ: Судьбу Беларуси решат белые платочки Янина Соколовская

2020-08-14 09:16 4104

К этому все шло. И акция #Women Supporting Women; и лукашенковские домостроевские высказывания о женщинах; и общеславянская исконная матриархальность; и память о том, как в богоборческие времена церковь спасли белые платочки тех, кто их крахмалил и шёл на службу - все это подняло в Беларуси революцию, которая по сути - бабий бунт. В отличие от русского, он осмысленный и просит пощады для тех, кого избивают в застенках силовики, вроде бы обязанные свой народ, его детей и женщин защищать.

Впрочем, белорусские протесты показали, что бессмысленно называть через запятую стариков, детей и женщин как беззащитный и страдательный залог. Именно отчаянные женщины, прихватив с собой детей, сейчас становятся в белорусские белые цепи, рискуя быть как минимум избитыми. Примерно так первые христианки, подняв на руки детей, бежали на бойню Нерона, надеясь сразу отправиться в рай.

Но что же рай для нынешних отчаянных женщин, которые страха не имут в белых цепях? Это всего лишь право выбора. Всего лишь пересчет голосов. Всего лишь освобождение из застенков других женщин, которых по 40 человек сгоняют в шестиместные камеры, чтоб стояли в ней плотной толпой. Такими толпами, мы знаем, женщины от войны и беды бегут, так что дикая традиция тут соблюдается.

БАБЬЕМУ БУНТУ сложно, их лидера Тихановскую запугали и отправили в Литву, там ей дают убежище. И она дважды уже прочитала вряд ли ею составленные воззвания о том, что протесты нужно прекратить и что она боится за детей.

Дети - это то, ради чего поднимается #БАБИЙ_ БУНТ, и то, в чем он уязвим. Взяв женщину "за детей", от нее можно добиться любого результата. Именно поэтому женщины, сознательно шедшие в революцию, детей так и не завели. Гляньте хоть на ныне декоммунизированную Крупскую, хоть на любимую современностью Новодворскую, заявившую, что "человек, обрекающий себя на борьбу с КГБ, не может отвечать за детей". Да и многие лидеры мира сейчас бездетны и защищены от будущего своим выбором "не иметь".

Те же, кто поднял в Беларуси БАБИЙ БУНТ, в революции оказался случайно, Прижать их детьми - легче легкого, и вот уже та, что должна как необнаженная Свобода вести всех на баррикады, оказывается в эмиграции.

Остановит ли эта обезглавленность БАБИЙ БУНТ? Отнюдь. Женщинам свойственны упорство и терпеливость к монотонному труду. Потому монотонно и упорно они будут подпиливать ножки под троном псевдоколосса. Капля по капле будут дробить бетон власти. И день ото дня станут учить этому детей, передав им в наследство те самые белые платочки, оставшиеся от прабаб, которые в них церковь спасли.

Добьются ли протестующие результата быстро или процесс затянется на годы-десятилетия - не в этом суть. Она в неизбежности достижения цели, которую поставили женщины.

Эти протесты не похожи на украинские. У нас не было гендерного разделения, да и возрастного, имущественного тоже не было. Мы обиделись все разом, потому что нас решили сломать через колено, мы вышли все разом. Потому на первом, оранжевом майдане ежедневно был миллион граждан в ротации - одни шли домой или в палатки, другие становились на их позиции.

Хотя женский фактор тогда тоже имел место. Пока потерянный Ющенко чуть не плакал об украденной победе, прямо в кадре его взяла за руку Тимошенко и призвала: "Все на майдан". Она-то и была единственным нерастекшимся от отчаяния мужиком в той ситуации. Да и белый цвет там промелькнул - Юлию тогда называли "Белой королевой", ей это нравилось.

Всё же остальное - цепочки соборности, тянувшиеся через всю страну, широкие протесты и даже донбасский фронт у нас были гендерно разнообразными. Роль женщины играла сама Украина, которую защищали на фронтах и майданах. И хорош ли для нее соседский БАБИЙ БУНТ - вопрос неоднозначный.

С одной стороны, мы за правду, силу и волю, за справедливость и за честь, и мы не можем не поддерживать восставших в Беларуси. С другой - мы получаем зону турбулентности на нашей границе. И каким бы ни был Лукашенко, мы понимаем, что при нем Беларусь не стала российским федеральным округом. Любой другой, пришедший на его место, не считающий себя белорусским богом-отцом, неизбежно вольется в российскую орбиту и удлинит нашу границу с РФ. То есть Украина еще плотнее будет стиснута объятиями бывшей братской страны. Мы же и так ощущаем, что эти объятия сжимаются тисками, ползучая аннексия расширяется до Киева, а президент, пришедший не из политики, не умеет ей противиться.

А белорусские восставшие "белые платочки", эти искрящиеся правдой ласточки протеста, - что они смогут противопоставить российскому стенобитному намерению влить в себя все постсоветское славянское и побольше? Тут платочком не отмахнешься, от соседей им не закроешься.

Кто из этих, прекрасных в протесте женщин готов к дипломатическим боям? И зная, что никто, мы говорим: объявив войну президенту, укоренившемуся во власти, "белые платочки" эти корни подорвут, а вслед за ними к власти придут те, кто не так уж бел, мил и наивен, кто настроен на плотный контакт с Россией и вряд ли понравится Украине.

И вновь белизна замыслов революционерок сменится вполне реальными и прагматично-жесткими действиями мужчин в по-военному подогнанных костюмах. А это уже совсем другая история, в которой нет ни минского переговорного формата, ни батькиного упорства сохранить самость свою и своего "королевства".

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