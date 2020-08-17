Феномен білоруського народу треба вивчати, я в цьому цілком переконаний. Cергей Cтанкевич

2020-08-17 07:16 3969

Протягом тижня мирних протестів по всій країні жодної машини не спалили, жодного скла в будинках не було розбито, жодної державної чи недержавної будівлі не знищено, жодного вогнепального пострілу в напрямку сил безпеки.

Люди в країні так звикли виживати, що другий день організували карети медичної допомоги (поки карети державної медичної допомоги їхали ОМОНОВЦІ), залишили вхід відкритим, щоб людям було кудись ховатися від карателів, і поставте воду, бинти та бинти у вхідні зали. їжа для надання першої допомоги людям (бо карети швидкої допомоги були чутки, що заборонили їхати до цивільних).

А тепер, коли через кіоски білоруського гестапо почали випускати людей - калік, бив і принижував - білоруси не тільки надали людям їжу, одяг і зовсім безкоштовно вночі, а й лікарні всім необхідним - їжу , вода, ліки та навіть організовані пошукові підрозділи. Самі собі. Без лідера. Без інтернету. Без команд і напрямків.

Влада нічого не може зробити проти цих людей, навіть якщо вони вимкнуть весь зв ' язок, вони не дадуть їм води, світла, продуктів, бензину... Вони будуть тримати коней і підуть допомагати один одному з причини, вони Доставить воду з свердловин, хліба та бинтів, але безумовно, сила буде коштувати.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще блоги

Янина Соколовская ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - ОБНОВЛЯЕТСЯ 2020-06-15 10:23 191646
Cергей Cтанкевич Феномен білоруського народу треба вивчати, я в цьому цілком переконаний. 2020-08-17 07:16 3969
Янина Соколовская БАБИЙ БУНТ: Судьбу Беларуси решат белые платочки 2020-08-14 09:16 29079
Владимир Паниотто ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ 2020-08-13 10:10 12204
Георгий Коваленко Божьи Заповеди и выборы в Беларуси 2020-08-13 09:33 10206
Сергей Станкевич ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ или что происходит с оппозицией Беларуси 2020-08-12 08:07 14121
Вадим Трюхан Про повстання в Білорусі 2020-08-11 09:51 18468
Роман Мельниченко Как удалить средневековый мрак из головы современного человека 2020-08-04 10:43 34830
Все блоги

Блоги

Янина Соколовская ПОВЕСТЬ БЕЗВРЕМЕННЫХ ЛЕТ - ОБНОВЛЯЕТСЯ 191646
Cергей Cтанкевич Феномен білоруського народу треба вивчати, я в цьому цілком переконаний. 3969
Янина Соколовская БАБИЙ БУНТ: Судьбу Беларуси решат белые платочки 29079
Владимир Паниотто ВЫБОРЫ В БЕЛАРУСИ СФАЛЬСИФИЦИРОВАНЫ 12204
Георгий Коваленко Божьи Заповеди и выборы в Беларуси 10206
Сергей Станкевич ПЛОХАЯ ИСТОРИЯ или что происходит с оппозицией Беларуси 14121
Вадим Трюхан Про повстання в Білорусі 18468
Роман Мельниченко Как удалить средневековый мрак из головы современного человека 34830
Все блоги

Лента

17:30 Зеленский наградил Кузьму званием Героя Украины. Посмертно
17:00 Шмыгаль назвал причину стремительного распространения COVID-19 на западе Украины
16:30 Зеленский считает, что события в Беларуси могут повлиять на Украину
15:46 Полуфинал Лиги Европы: Сегодня на Дюссельдорф Арена поединок Шахтер-Интер
15:14 Из-за резкого роста случаев covid-19 власти Италии пошли на жесткие меры
14:39 Офис президента Зеленского дипломатично ответил на обвинения Лукашенко
14:12 На Донбассе снайпер сепаратистов сложил оружие и сдался силам ООС
13:45 COVID-19 захватывает Украину - обнародованы реальные данные по областям
13:16 В ЕС заявили, что экономических санкций против Беларуси вводить не станут
12:44 Киев попал в желтую зону карантина: столицу ждут новые ограничения и запреты