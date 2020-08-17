Феномен білоруського народу треба вивчати, я в цьому цілком переконаний. Cергей Cтанкевич

2020-08-17 07:16 3969

Протягом тижня мирних протестів по всій країні жодної машини не спалили, жодного скла в будинках не було розбито, жодної державної чи недержавної будівлі не знищено, жодного вогнепального пострілу в напрямку сил безпеки.

Люди в країні так звикли виживати, що другий день організували карети медичної допомоги (поки карети державної медичної допомоги їхали ОМОНОВЦІ), залишили вхід відкритим, щоб людям було кудись ховатися від карателів, і поставте воду, бинти та бинти у вхідні зали. їжа для надання першої допомоги людям (бо карети швидкої допомоги були чутки, що заборонили їхати до цивільних).

А тепер, коли через кіоски білоруського гестапо почали випускати людей - калік, бив і принижував - білоруси не тільки надали людям їжу, одяг і зовсім безкоштовно вночі, а й лікарні всім необхідним - їжу , вода, ліки та навіть організовані пошукові підрозділи. Самі собі. Без лідера. Без інтернету. Без команд і напрямків.

Влада нічого не може зробити проти цих людей, навіть якщо вони вимкнуть весь зв ' язок, вони не дадуть їм води, світла, продуктів, бензину... Вони будуть тримати коней і підуть допомагати один одному з причини, вони Доставить воду з свердловин, хліба та бинтів, але безумовно, сила буде коштувати.

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