Хватит молчать! Юрий Маслов

2020-08-23 15:25 675

Ужасные новости пришли из Турции. Вслед за величайшим памятником христианской культуры - собором Св. Софии, в мечеть превращают музей-монастырь Хора ( церковь Христа на полях, Кахрие джами), объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Мое личное открытие этого самого прекрасного византийского памятника состоялось в далеком 1990 году, когда я заблудившись в районе Фатих, случайно набрел на эту драгоценную сокровищницу. Тогда я ещё ничего не знал о Константинополе , но сияющие мозаики, величественные фрески создали эффект, как будто я оказался внутри крошечной шкатулки, наполнений драгоценными камнями. С тех пор были книги Успенского и Диля, Кондакова и Лазарева, я влюбился Город, который на протяжении тысячи лет был столицей ойкумены ромеев. Множество моих друзей побывало вместе со мной там за эти годы, практически все влюбились в Византию и христианское искусство. Великий логофет Феодор Метеохит, создатель и ктитор Хоры занимался управлением империей, а ночами читал книги и переводил древних. Его портрет из нартекса, в роскошном восточном тюрбане, трогательно склонившегося перед Пантократором, я даже поставил на аватарку своего мессенджера. Посмотрев за эти годы практически все византийские памятники мира, я уверенно могу сказать - не существует более прекрасного образца позднего византийского искусства. Посмотрите на Богородичные мозаики, на Архангелов в куполе экзонартекса, посмотрите на Анастасис в парэкклесии, на фрески святых воинов, на ангела апокалипсиса, сворачивающего небеса - они лучшие в мире! И это мы можем потерять навсегда! Потерять основу нашей культурной традиции, культурной традиции в которой св. Владимир крестил Киевскую Русь , в которой византийские зодчие укладывали плинфу Софийского собора, выкладывали смальтой золотую Оранту, писали фрески Михайловского Златоверхого!

Потерю Хоры я рассматриваю, как свою личную потерю. Но как ещё большую личную потерю я рассматриваю утрату нашей национальной субъектности. Почему наш Парламент молчит? Почему молчит наш МИД? Хора не принадлежит одной Турции, она принадлежит всему человечеству! Это не просто вызов всему христианскому миру,это посягательство на наше персональное культурное наследие. И наша страна, так много говорившая о национальном православии, о духовных корнях и традициях, наш парламент теперь просто обязаны отреагировать в защиту этого величайшего духовного памятника.

Источник фб