УКРАИНА - СТРАНА ДАЛЬНОБОЯ Янина Соколовская

2020-08-25 09:17 1944

Прочитала, что сегодня день дальнобойщика. На поздравительной картинке - суровый дядька. А ведь это неправильно, гендерно неравно и несправедливо. На фото кроме дядьки должна быть я и такие, как я, проезжающие за трое суток 4700 км, потому что за тысячу км произошло событие, которое ты, если профессионал, упустить не можешь. Потому что там, вдали за рекой-горой, без твоего вмешательства хорошим людям будет плохо, а плохим - несправедливо хорошо. Потому что письмо (звонок, писк мессенджера) позвало в дорогу.

Дальнобой - он разный, он не только о дорогах, он о людях. Хотя и дороги, если честно и по киевскому счету, у нас возникают по всей стране. От сел, асфальта невидавших, до международных трасс. Они проявляются из ряби ям и проселков, воплощаются, прочерчиваются по картам уверенными желтыми линиями. На удивление, дорожно-строительная программа правительства Шмыгаля оказалась не бумажной, а гравийно-битумно-асфальтной. И на 30-ом году Независимости меня, вечного ездуна по нашим необъезженным просторам с гуляй-полем в анамнезе, это изумляет, как нечаянная радость.

А когда дороги выравниваются, начинает казаться, что дураков у нас теперь меньше. Может, умнеют, может - становятся пуганными и таятся, может - ждут местных выборов, но суровых и сюровых провалов в действиях тех, кто в регионах, заметно все меньше. Даже возникает ощущение, что эти люди - на месте, а не на местах.

Возникает оно, правда, не везде, но само его появление - практически чудо. То есть взаимосвязь качества дорог и элит, подмеченная классиком, актуальность сохранила.

Что еще прекрасно в дальнобое - это проверка выносливости - своей и своих. Это дорога не для холериков -спринтеров, это уверенный и неотступный путь стайеров, которые дойдут к означенной цели вопреки все у и несмотря ни на что. И это - очень об Украине, которая небыстро, не семимильными шагами, с оглядкой на тормозящие извне проблемы, но уверенно движется по намеченному маршруту. Потому что в дальнобое, как и в авиации, актуально правило: действовать надо согласно первому решению, оно же считается единственно верным.

Далек ли, долог ли путь этого дальнобоя - не знает никто из тех, кто на марше. Дорога - это отдельная жизнь, просчитать которую нельзя, но прикинуть перспективы можно. Когда я смотрю на них, мне они симпатичны. Для нас, для страны открываются новые пути. И это - уже счастье.

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