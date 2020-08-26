Судебный прецедент и рождение прецедентного беззакония Янина Соколовская

2020-08-26 09:49 1026

Пока все мы тут наслаждались последними жаркими деньками лета, в нашем самом гуманном в мире суде – Печерском – не сидели сложа руки. Особенно трудился в поте чела отдельно взятый судья Вячеслав Пидпалый, который всего одним своим решением открыл настоящий ящик Пандоры. Напомню, это когда первая в древнегреческой мифологии женщина на имя Пандора открыла полученный от верховного бога Зевса сосуд, из которого тут же по миру разлетелись все несчастья и бедствия, а на дне, под захлопнутой крышкой, осталась одна лишь надежда.

Но мы не о мифах Древней Греции, а о совершенно немифическом Печерском суде Киева, где 20 августа также вполне реальный судья Пидпалый принял абсолютно неприметное, на первый взгляд, решение, касающееся рядового гражданского спора о договоре займа, обязав некого ответчика выплатить некоему истцу более 56 млн грн. Ну и что тут такого, спросите вы? Кто-то кому-то задолжал полсотни миллионов, что в наше время не является такой уж экзотикой, а суд, как и положено ему, восстановил справедливость.

Но в этом всем есть один маленький нюанс – представленный в суде Пидпалому договор займа оказался фикцией с поддельной подписью истца. И этот факт установили аж три специальные экспертизы – от МВД, от СБУ и от Минюста, все документы о чем есть в моем распоряжении. Однако судья на всех этих уважаемых экспертов почему-то махнул рукой (тут, думаю, уже сфера ответственности компетентных органов). И тем самым тут же создал не просто судебный прецедент, а целое прецедентище, что позволяет говорить уже не столько о прецедентном праве, сколько о рождении прецедентного беззакония. И, само собой, о продолжающейся коррупционной практике как в конкретном ключевом для страны суде, так и в украинской судебной системе в целом.

Что же такое судебный прецедент? Обратимся к юридическим справочникам: это решение определенного суда по конкретному делу, имеющее силу источника права, то есть устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые нормы. Другими словами, прецедент - это случай или событие, которое имело место в прошлом и является примером или основанием для аналогичных действий в настоящем и будущем. То есть какие-то мошенники могут запросто подделать чью-либо подпись под договором займа, о чем жертва будет ни сном, ни духом. А через некоторое время ту же жертву суд, соответствующим образом «простимулированный» теми же мошенниками, обяжет вернуть несуществующий долг, взятый с потолка. И при этом все сделает чинно и благородно - элементарно не примет во внимание любые доказывающие подделку экспертизы, банально сославшись на вердикт печерского судьи Пидпалого от 20 августа 2020 года под номером таким-то. Так сказать, «все по закону».

Кстати говоря, этот же судья Пидпалый давно известен не только в узком кругу столичных юристов, но даже на международной арене. И речь не только о знаменитых «подмахиваниях» отдельным олигархам, но и о его вердиктах, которые заинтересовали целый Европейский суд по правам человека. Например, пару лет назад Пидпалый особо оскандалился тем, что постановил разрешить Генпрокуратуре получать информацию о телефонных разговорах и смсках двух известных журналисток: Натальи Седлецкой из программы «Радио Свобода» «Схемы» и Кристины Бердинских из «Нового времени». На что в ЕСПЧ заметили, что такое решение судьи Пидпалого может иметь необратимые последствия, и тут же обязали украинских правоохранителей воздержаться от «снятия» данных с гаджетов журналисток-расследовательниц.

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