Упавший самолёт мог быть сбит Ніжинський Сергій

2020-09-26 09:30 4914


Буквально вчора ми спостерігали за навчальним польотом конвертів НАТО над Дніпром, а вже сьогодні! загинуло 18 людей та двоє тяжко поранених поблизу у м.Чугуїв через падіння літака АН-26 ЗС України військової частини, де перебували курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба.

«Случайность?...не думаю!»...Попередження? Моментальна відповідь агресора?..

Безумовно слідство повинно висунути і оприлюднити свої версії найближчим часом, і їх буде як мінімум три чи п’ять.. впевнений, що буде переважати версія за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту, що спричинило загибель людей.

На мій погляд, враховуючи стан війни з РФ, «збіг обставин» з вчорашньою демонстрацією літаків НАТО, інформацією, яка вже з’являється з місця події зі ЗМІ та безпосередньо самим місцем події - великою ймовірністю є версія щодо загрози національній безпеці, а саме:

- розвідувально-підривна діяльність іноземних спеціальних служб;

- загроза посягань з боку окремих груп та осіб на державний суверенітет, територіальну цілісність, економічний, науково-технічний і оборонний потенціал України

P.S. Літак впав поряд з Ростовською трасою, яка є стратегічним об’єктом для Харківської області у війні з РФ..

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