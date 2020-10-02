ИТАЛЬЯНСКИЕ СКАЗКИ И БИТВА ЗА БОЙЦА Янина Соколовская

2020-10-02 13:26 729

Все же не зря огромный борд с надписью "Свободу Маркиву" висит на здании на Софийской площади в центре Киева. Это знак итальянской власти, что украинцы своих не оставляют и будут бороться до конца. Бордом не ограничились. Лично сам министр Аваков отправился в Италию, чтобы отстоять право украинца Маркива, незаконно и нечестно обвиняемого в убийстве итальянского журналиста.

Частично шаг к победе уже сделан – апелляция в Италии рассматривается. Но победа должна быть окончательной – Аваков намерен освободить Маркива. Потому что командир своих солдат не бросает. Как и ответственный политик не бросает граждан и защищает их там, где нарушены права человека.

Вот что глава МВД рассказал журналистам, прибывшим на процесс: "Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива по результата "прослушки" в тюрьме. Было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как "я убил".

Аваков приехал не с пустыми руками – украинская сторона передала суду весомый пакет экспертиз. "Мы провели эксперименты. Мы настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 м", - заявляет Арсен Аваков.

Необычная, к сожалению, то, что министр самолично ввязался в бой за украинского бойца. Эта ситуация очень не характерна для нынешнего воюющего мира, где политики любят заявлять, что "государство своих не бросает ", но ничем не подтверждают эту формулу. Аваков, нравится кому-то или нет, этот тезис упрочил. Он также напомнил, что Украина, много раз официально приглашавшая итальянскую сторону приехать на место событий, так этого визита и не дождалась. "Это нарушает право на защиту, решение суда первой инстанции было вынесено на эмоциях", - заявляет итальянцам Аваков.

Итальянская стороне очень тяжело эту эмоциональность признать. Украина ей помогает, предоставляет дополнительные доказательства.

Следующие заседания суда уже назначены – на 15 и 23 октября. Процесс явно ускорило появление в Италии Авакова и намерение министра отстаивать права украинца. К этому, похоже, в Европе не привыкли. А может – давно отвыкли. В любом случае, выведение процесса на высокий государственный уровень дает надежду на освобождение Маркива – гораздо большую, чем можно было предполагать. «Итальянские сказки» для украинца должны перестать быть горькими, они должны стать правдивыми и оправдательными – это то, что дает понять сейчас визит главы украинского МВД.

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