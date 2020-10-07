Какое у будущих выборов майбутне? Янина Соколовская

2020-10-07 14:21 1512

Воюем не на жизнь, а на совесть. Слава Богу, словесно и вот по какому поводу: унижают ли женщин гендерные квоты и как с ними жить дальше!

С одной стороны, дико выглядит само наличие гендерных квот в избирательных списках исторически матриархальной Украины. С другой стороны, ещё более дико выглядит ситуация, когда в Иране во власти женщин – треть, а у нас - что в правительстве, что в больших корпорациях это руководящее присутствие не обеспечено.

В таких условиях симпатию вызывают политсилы, которые не по принуждению законодателей, а по уму и по правде составляют свои списки с учётом гендерного равноправия.

Если прошерстить избирательные списки ведущих украинских политических сил, то увидим, что в большинстве из них наличие женщин - около 40 %. При этом многие дамы говорят, что сразу писали два заявления: на вступление и на выбывание. А некоторых принуждали делать ошибки, например, в декларациях, чтобы потом избирком не пропустил и список автоматически подвинулся в мужскую сторону.

В отличие от этих, вышеобозначенных, список партии За майбутне выглядит очень прилично. Женщины в нём – это отдельное сформированное движение со своими целями и приоритетами, это почти половина списка и это больше, чем предписанные 40 %. И дамы эти - не случайные элементы политической колоды, а "дамы козырные", которые после победы из политики не уйдут и будут работать дальше – со свойственным женщинам упорством.

Причём такая ситуация – по всей Украине. При наличии базовых регионов – Волыни, Одессы и Черкасщины, позиции За майбутне подрастают в Киевской и других областях. Наверное, такой бы могла стать Партия регионов, если бы не скатилась к воровству и не утонула золотому унитазе и Януковича. То есть это перспективно – политсила региональных лидеров и лидерства регионов - что немаловажно в пору децентрализации.

Думаю, с этим связан феномен "отжимания" новой партией позиций слуга народа. И как по мне, пусть лучше голоса отойдут им, чем пророссийской оппозиции. Потому что всё, что сейчас вижу – это ползучая российская экспансия, которая электоральном путём местных выборов проникает в украинский организм. Противостоять этому можно, но для этого нужна активная политическая сила, нацеленная на майбутне.

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