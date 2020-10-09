Європейський «бліцкріг» Зеленського - відновлення надій України на Європу Вадим Трюхан

2020-10-09 18:50 2214

За півтора роки президенства Володимира Зеленського лише лінивий не критикував його і його найближче оточення за надто обережну позицію щодо Путінської Росії та пасивність щодо ЄС і НАТО. Доводилось чути оцінки експертів на кшалт «за Зеленського не впроваджено жодного стандарта НАТО», «Зеленський не вірить в європейські перспективи України», «Зеленський боїться називати Росію агресором, бо не хоче дратувати Путіна» тощо.

Проте реальні рішення і дії подібні закиди спростовують. За безпрецедентно амбітною Річною національною програмою Україна - НАТО 2020, яку ввів у дію своїм Указом глава держави, з’явилася нова «Стратегія національної безпеки», в якій чітко розставлено крапки над «і», в тому числі названо, і то неодноразово, Росію агресором, а мету у відносинах з НАТО визначено як отримання членства, а не «досягнення необхідних критеріїв для членства», як було в попередній, затвердженій Петром Порошенком.

Початок жовтня взагалі виявився неочікувано проривним на європейському напрямку.

Спочатку, 6 жовтня ц.р., Президент України відвідав Брюссель, - неформальну столицю Європи, де відбувся доволі успішний 22-й саміт Україна - ЄС.

А потім, 7-8 жовтня, Володимира Зеленського прийняв офіційний Лондон, до речі першого іноземного гостя такого рівня з початку пандемії коронавірусу COVID-19.

І що характерно. Обидва візити позначилися не простими звичними запевненнями у дружбі, співпраці, підтримці територіальної цілісності тощо, хоча і це звичайно було, куда ж без джентельменського набору звичних заяв. Під час них ухвалювалися безпрецедентні рішення і підписувалися далеко непересічні документи.

В Брюсселі Україною було підписано низку грантових і кредитних угод з Європейською Комісією і Європейським інвестиційним банком, на загальну суму майже на 400 млн євро. Згідно з ними Євросоюзом надаватиметься допомога нашій державі у таких чутливих сферах як боротьба з пандемією, енергоефективність, зміни клімату, децентралізація тощо.

Водночас, у Спільній заяві, прийнятій за результатами саміту, сторони підтвердили «рішуче засудження очевидного порушення суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок актів агресії збройних сил Росії, починаючи з лютого 2014 року.» Та й загалом жорсткі формулювання щодо Путінської Росії, які проходять червоною лінією крізь весь текст цього документу, мають стати холодним душом не лише Кремлю, а й його поплічникам в Україні, - Медведчуку і Ко, - які все більш безсоромно, відчуваючи свою безкарність, намагаються нав’язувати руськомірські наративи українцям.

У Лондоні результативність роботи української делегації виявилася ще вищою.

Підписано Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. При цьому Прем’єр Боріс Джонсон, ймовірно бажаючи продемонструвати своє особливе ставлення до України, вперше під текстом такої угоди поставив свій підпис особисто.

Далі більше. Вперше в історії незалежної України з іноземною державою вдалося вийти на співпрацю в будівництві ракетних катерів. І то більшість з них будуть закладені саме в Україні. При цьому Велика Британія прокредитує цю тему на 1,25 млрд фунтів стерлінгів.

Ну і вишенька на торті - абсолютною несподіванкою стало оголошення про те, що британське експортне агентство UKEF відновлює свою роботу в Україні і надасть кредитні гарантії під спільні українсько-британські інвестиційні проекти на 2,5 млрд фунтів стерлінгів, з локалізацією всього 20%.

А ще ж були позитивні політичні заяви, щирі посмішки тощо. І що важливо, чи не вперше Президент Зеленський звернувся прямо і однозначно до однієї з найпотужніших держав-членів НАТО з проханням про отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Таким чином, тиждень для України виявився по-справжньому європейським. Новини з обох столиць надходили щогодини одна іншої краще. «Бліцкріг» Зеленського по Європі вдався.

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