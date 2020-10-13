За и Зе: новая политсила портит рейтинг правящей Янина Соколовская

2020-10-13 10:12 2916

Чудеса нашего городка: бывалая Батькивщина и новая За майбутне получают практически одинаковый результат: более 7%. Это особенно интересно потому, что и там, и там проявляется гендерная тема . В Батькивщине – лидер женщина, а в За майбутне не только соблюдён гендерный баланс, но и женщин в списке больше, чем предписывает законодательство. И дамы эти – действенные элементы политики, а не статистки, взятые для проформы. Они из списка не уйдут и явно продолжат работать.

То, что новая политсила портит игру второй древнейшей партии Украины - Батькивщине - не заметить невозможно. Неискренность прежних политиков и внятные планы представителей силы новой делают свое дело. Фактически, За майбутне подтягивает и перетягивает электорат Тимошенко, который не дождался от Юлии новых идей и так и не увидел ее перспективных планов. И если предлагаемое майбутне вполне понятно, то будущее от Тимошенко - это неконкретизированное "за все хорошее против всего плохого". А избирателю сейчас этого уже мало. Недостаточно косы, завёрнутой красивым бубликом, недостаточно костюмов от Louis Vuitton, нужны дела и конкретикА, а их Тимошенко до сих пор не продемонстрировала - в отличие от тех, кто вошёл в За майбутне.

Характерно, что новая политсила "отгрызает" и рейтинг Слуг народа, которые теряют доверие. У слуг не будет уже того результата, которые они получили на парламентских выборах. И хотя они остаются на первом месте, но цифры – не впечатляют - около 17%.

То есть их уже не воспринимают как новую политическую силу. Скорее, свежей выглядит За майбутне. А учитывая, что в этой политсиле есть баланс между бывалыми политиками и новыми лицами, то всё это смотрится достаточно привлекательно.

Для государства Украины это – позитивный сигнал. Если ранее нашей проблемой была эмоциональность электората, который голосовал душой и сердцем, а не кошельком и холодильником, действовал по принципу нравится – не нравится, а не анализировал программу партии, то теперь избиратель начинает включать голову. Для него уже недостаточно быть просто новым, просто ярким или просто симпатичным. Он хочет понятных обещаний в виде программ, которые могут быть реализованы в ближайшем майбутнем будущем.

Потому и пятёрка избирательного рейтинга, в которой мы привыкли видеть практически одних и тех же, теперь достаточно изменена. Похоже, что За майбутне может стать сюрпризом местной избирательной кампании – если, конечно, административный ресурс не помешает этой новой силе жить.

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