МАРШ "БУЙНЫХ" ПРОВАЛИЛСЯ - ЧТО ЭТО БЫЛО? Янина Соколовская

2020-10-15 10:49 2295

К этому шансу готовились год, а потеряли его за час. Марш УПА, марш бурных и буйных, марш активных и непокорных провалился во всех городах Украины.

В Киеве он вместо предполагаемых 60 тысяч набрал еле-еле 2 тысячи организованно привезенных. Во Львове, где марш УПА исторически был делом чуть ли не каждого, акцию спасли реконструкторы из общества Память, которые подо Львовом в Конопнице провели военно-историческое действо «Бой отделов УПА против московско-советских оккупантов».

Но несколько сотен (сотен, не тысяч!) костюмированных людей не дают ответа на вопрос: почему ультра-правые и массово им сочувствующие не вышли на улицы ни в одном из городов, районов, жилых массивов. И почему впервые с Дня независимости этот праздник не закончился глобальным факельным шествием хотя бы во Львове и в Киеве?

В столице шествие собирались провести, назначив ему странное время 16.00 - видимо, пока граждане не разошлись после предыдущих акций. Потом его сместили на 18.00, когда начинает темнеть. А потом его и вовсе отменили к пущей радости полиции, которая тут же сняла оцепление, оперативно загрузилась в автобусы и уехала. Но еще оперативнее грузились в автобусы и уезжали Нацкорпус и Свобода, у которых явно что-то пошло не так.

"Хлопци, давайте швидко!", - выкрикивали старшИе младшим, загружая их в транспорт и увозя в явно не киевских направлениях и обнажая маршевый провал: на акцию вышел только организованный "молодняк" и немного пенсионеров.

Люди взрослые и сильные, люди, движущие историю тут не появились. Как практически не было дедовбойцов УПА, ранее шагавших по Киеву во главе колонн - явно осуществляя мечту, недостигнутую в 40х. Такой боец мне встретился лишь один, и тот прибыл из Аргентины.

Так что же случилось с националистами, почему настоящих буйных оказалось непоправимо мало именно в этом году? У меня есть несколько версий, а сработал, думаю, их симбеоз.

1. Ярких националистов задушил массовостью электорат 73%. И неважно, что соцопросы сейчас показывают меньшую цифру сторонников Зе. Голосовавшее за него аморфное большинство расползлось по другим политсилам, но не исчезло. Эта аморфность, как желеподобная субстанция, забивает поры национализма, перекрывает к нему доступ кислорода, не дает жить и дышать. Из полузадушенного состояния его могли бы вывести большие деньги, но с момента бегства януковича никто не вливал в украинский национализм большие капиталы. В украинской системе сдержек и противовесов он оказался невостребованным и не финансируемым.

2. Марш УПА, проходящий в День защитника и День казачества, не поддержали массово ни казаки, ни бойцы АТО. Да, несколько человек было, но именно несколько человек, а не несколько тысяч или десятков тысяч. Тут сказалась избирательная кампания и отсутствие организационного центра, способного слить в единый куоак усилия патриотов.

3. Большие демократические партии, демоппозиция не захотели стоять на одном майдане со Свободой и на акцию не вышли - впервые за все годы независимости. Не было на ней и депутатов, лидеров партий и движений. Фактически акция превратилась в междусобойчик нескольких слабо представленных националистических движений.

4. Марш начинался не там и не тогда. Колонны строились не на Крещатике и не в 10 утра, а в парке и в 14.00. В это время те, кто мог бы поддержать марш, по хорошей погоде разъехались по загородным отдыхам-делам, предоставив честь идти в колоннах только тем, кого свезли спецавтобусами, а таких было мало.

5. Марш слабо рекламировплся в соцсетях, его расписание не рассылалось по чатам патриотических организаций. Многие так и не поняли, когда и куда идти, и разбрелись праздновать самостоятельной - четверной праздник же!

6. Программа марша не предложила участникам ничего нового. Встретиться в парке, пройтись по Крещатику, постоять на майдане и устроить тихий митинг под офисными окнами Зе - разве такие акции привлекают украинских правых? Где бои, драки, штурмы в конце концов? Спокойное действо не влечет к себе буйных и активных, как котлеты из брюквы не могли в известном фильме привлечь в забегаловку Фокса. Спокойные акции полюбились киевским хипстерам, но марш УПА - явно не их конек.

7. Помешал маршу, конечно, и карантин. Многие побоялись идти в толпу. Особенно когда резко возросла заболеваемость "короной" после Марша героев на День независимости, собравшего около 60 тыс. человек. При нынешнем росте эпидемии многие решили поддержать марш УПА душой и сердцем, а не личным присутствием и ногами.

В силу микса этих семи причин марш 14 октября, который ультра-правые готовили год, провалился, даже треска не издав. И это - новая тенденция украинской политики, когда серое равнодушие к судьбам Родины способно стереть яркость патриотизма, переступить через него и двинуться дальше - в офисы и госструктуры. Как ни стрранно, так начинает срабатывать предложенная Зеленским на новый год система "какая разница". Если разницы нет, то и суда нет, и протеста нет. Есть только обывательская система поглощения бОльших или меньших благ при общем безразличии ко всему остальному. Настоящих буйных стало даже меньше, чем было, вожаки у них сомнительны и систему национализма в Украине они ведут к периоду полураспада. И полу в этом случае - оптимистично и временно.

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