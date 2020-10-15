Спасение спасающих: как Украине не потерять талантливых медиков Ксения Панкратова

2020-10-15 15:13 2430

В ноябре прошлого года у моего отца, не обращавшегося к медикам, кроме стоматологов, последние 10-15 лет, и не имевшего даже медицинской карточки в поликлинике, открылся кашель с кровью. Многоступенчатым обследованием в своей поликлинике, туберкулёзном диспансере, Феофании, Киевском городском онкоцентре, занявшим три месяца и около 40 000 грн, был установлен диагноз: рак лёгкого второй степени.

Оставалось только одно: найти медицинское учреждение проводящее клинические испытания противораковых препаратов, где эти препараты предоставляются бесплатно. В Киеве для установленного диагноза подобные клинические испытания не проводились, и мы нашли их лишь в больнице номер четыре в Днепре. В феврале мы съездили в Днепр на собеседование, удостоверились, что отвечаем критериям отбора, отец подписал информированное согласие, и в начале марта этого года он в сопровождении мамы поехал на первую капельницу химиотерапии. Лечащий врач онколог настоял, чтобы он не уезжал сразу после первой капельницы, потому что невозможно прогнозировать индивидуальную реакцию на вводимые препараты, и они с мамой остались на неделю.

Всё складывалось так, как мы хотели, но тут вмешался великий и ужасный Ковид-19. Был объявлен карантин, прекратилось железнодорожное сообщение, на автодорогах появились пикеты. Слава Богу, что они не уехали домой в Киев. Им пришлось срочно нанимать жильё, обживаться на новом месте с нуля. Благо почта продолжала работать, потому что даже сменного белья, чашки-ложки у них с собой не было.

Через пять месяцев закончился первый этап лечения, предшествующий операции. Была проведена операция по удалению части лёгкого, прошла послеоперационная реабилитация, и в сентябре наступила вторая фаза химиотерапии – 16 капельниц с интервалом в три недели. Появилась возможность приезжать в Днепр на капельницу на 1-2 дня, а в остальное время жить дома.

Но появилась новая проблема. Центр клинических исследований был обвинен в неуплате налога на добавленную стоимость при растаможивании противораковых препаратов, поступающих из США от спонсора испытаний. Против И.Н. Бондаренко было открыто уголовное производство.

У меня немедленно возникла следующая ассоциация. Украина получает от тех же США тоже бесплатную помощь в вооружениях, например Джевелины. При их растаможке министерство обороны тоже уплачивает НДС? Что-то мне подсказывает, что вряд ли. А ведь медики тоже держат фронт. Так же как и наши военнослужащие они защищают жизнь и здоровье наших граждан, в том числе и военнослужащих.

Добавленная стоимость возникает там и тогда, когда полученные из-за рубежа товары и услуги продаются. Неужели логика происходящего не понята чиновникам? Как не продаются полученные для обороны Джевелины, так и противораковые препараты для клинических испытаний не являются товаром на продажу...

В первой статье нашей Конституции говорится, что Украина – социальное государство, то есть заботящееся о своих гражданах. Может быть кто-то, обладающий законодательной инициативой, внесёт на рассмотрение Верховной Рады законопроект, устанавливающий нулевую ставку налога на добавленную стоимость при таможенной «очистке» медицинских препаратов и изделий, ввозимых в Украину для клинических испытаний?

Хочется в это верить, потому что иначе наши клиники будут вынуждены свернуть такие испытания. Сотни медиков лишатся работы, а тысячи больных по всей стране будут обречены.

Нужно чтобы эти медики получили, как говорил устами профессора Преображенского наш гениальный соотечественник М.А. Булгаков, «… окончательную бумажку. Фактическую. Настоящую! Броню. … при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог даже подойти к двери…»

Несомненно, что указанный выше Бондаренко, блестяще владеющий английским, может найти себе достойную работу не только в Украине, но и в десятке передовых стран, без нападок фискальных органов и криминального преследования. Будет ли нам, гражданам Украины, от этого лучше?

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