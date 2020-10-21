Местные выборы: кто кого ест Янина Соколовская

2020-10-21 13:31 1593

Волки от испуга слопали друг друга – вот она, политическая стратегия нынешних местных выборов. Слуги народа настолько доконкурировали со всеми, даже с Батькивщиной, что их обоих уверенно теснит во многих регионах За майбутне.

При этом Батькивщина – вторая древнейшая украинская политическая партия, а За майбутне - новая и, видимо, воспринимаемая электоратом как группа свежих лиц. При этом там есть и бывалые политики, и те, кто в эти игры ещё не играл. Потому новая политсила не похожа на прежние, ныне изображаемые на карикатурах, на которых птицы пытаются нырять в океане вместе с рыбами на фоне надписи "Если в местных делах ничего не понимаешь, но очень хочешь мандат".

То есть в За майбутне есть и те, кто понимает, и те кто работал, и те кто готовы работать дальше, и те, кто впервые пришел на работу. Ведь исполнительная власть – это не садо-мазо отношения господ и служанок, а работа, за которую, кстати, зарплату не дают (вы же помните это, люди, баллотирующийся в местные советы?).

Так вот, рейтинг бывалых партий подъедает партия новая. Она нарастает во многих регионах. Связано это с рядом причин, которые поставлю хаотично и которые очень характеризуют нынешний избирательный процесс и состояние электората.

1. Украинское национальное движение потеряло себя, свой лоск и призывность. Это подтвердили события 14 октября, когда на "четверной " праздник люди не вышли. Об этом крахе и нищете национализма и об его существовании в нынешних условиях я публиковала текст ранее, потому останавливаться не буду. Гораздо интереснее второй пункт –

2. Неформальное отношение к гендерным квотам, которые прописаны теперь законодательно - согласно договорённостям между Украиной и Большой семёркой, одобренными в городе Биарриц. В списке За майбутне женщин больше, чем предписывает закон, более 40 %. Из политики они не уйдут, это не формальность, это осознанные намерения.

3. Чем больше разочарование властью, тем активнее поиск силы, которая вроде бы и новая, но в которой, в отличие от "слуг", есть управленцы и специалисты нужного профиля. Похоже, для многих эти моменты соединяет За майбутне.

4. Симпатичен и призыв голосовать за будущее – именно ради будущего ( а тут – прямая коннотация с будущим детей, а у кого - и внуков), люди строят планы на выборы. Поэтому призыв проголосовать за майбутне выглядит вполне правильно.

5. По этому поводу старые и бывалые партии могут только огорчаться и посыпать косу пеплом. И если их на поле теснят новые силы, то это - проблема неактуальных слоганов и невыполненных обещаний. Прежним политическим силам говорят: извините, подвиньтесь. И двигаться им придётся – к этому призывает майбутне.

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