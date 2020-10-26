2020-10-26 09:01 1215
Итоги голосования порадовали. И не только отсутствием массовых фальсификаций и подкупов, но и проявлением первичных признаков разумного выбора.
Я насчитала ТОП-10 побед:
- В прогнозах я не ошиблась
- Сограждане начали включать головы
- Админресурс не стал играющим фактором.
- Пятистопный опрос прошел настолько стеснительно и мимо, что на трети участков его не заметили и даже спикер не опросился.
- Все сестры-братья-небратья получили по "серьгам", а точнее - по заслугам. Кто как работал, тот так и заработал. Бренды перестали решать все.
- Восстановилось традиционное украинское противостояние между условными оранжевыми демократами и синими просоветско-атавистическими консераторами. А это говорит об очень важном для страны пункте номер 7.
- В Украине возрождается система сдержек и противовесов, условно-оранжевые теперь будут не давать жизни традиционно-синим. А те, в свою очередь, - оранжевым. Будут ловить враг врага за руки, мешать красть и т п. То есть восстанавливается система щуки в речке с недремлющим карасем. Этот баланс был в стране нарушен после бегства януковича и ко. Тогда в доме вроде бы остались все свои, без всякого баланса и сдержек. Что в итоге привело к 73% выбору населенцев. Теперь, судя по процентам, противовесы восстановлены, демократам снова есть, с кем бороться.
- Как ни удивительно, слуга неизбежно будет тяготеть к оранжевому сектору, и это в плюс.
- Демократическая оппозиция в виде ЕС и сопутствующих ему "товаров" продемонстрировала рост. За полтора года деятельности "новых лиц" демократы набрались сил, для электората они перешлина позитивно-светлую сторону поля.
- Пророссийская пятая колонна также подросла, играя на бывшем "синем" поле. Для проевропейской Украины это создает эффект врага, против которого нужно всем демократическим миром бороться. Ну что ж, уже неплохо.
И главное: децентрализация дала местным властям шанс распоряжаться своими бюджетами без жалостного взгляда в руки Киева. И эти местные бюджеты не оказались в управлении одной великой политсилы. Пожалуй, это и есть то, за что стоило бороться.
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