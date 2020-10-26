ВЫБОРЫ: ТОП-10 ПОБЕД Янина Соколовская

2020-10-26 09:01 1215

Итоги голосования порадовали. И не только отсутствием массовых фальсификаций и подкупов, но и проявлением первичных признаков разумного выбора.

Я насчитала ТОП-10 побед: 

  1. В прогнозах я не ошиблась
  2. Сограждане начали включать головы
  3. Админресурс не стал играющим фактором.
  4. Пятистопный опрос прошел настолько стеснительно и мимо, что на трети участков его не заметили и даже спикер не опросился. 
  5. Все сестры-братья-небратья получили по "серьгам", а точнее - по заслугам. Кто как работал, тот так и заработал. Бренды перестали решать все.
  6. Восстановилось традиционное украинское противостояние между условными оранжевыми демократами и синими просоветско-атавистическими консераторами. А это говорит об очень важном для страны пункте номер 7.
  7. В Украине возрождается система сдержек и противовесов, условно-оранжевые теперь будут не давать жизни традиционно-синим. А те, в свою очередь, - оранжевым. Будут ловить враг врага за руки, мешать красть и т п. То есть восстанавливается система щуки в речке с недремлющим карасем. Этот баланс был в стране нарушен после бегства януковича и ко. Тогда в доме вроде бы остались все свои, без всякого баланса и сдержек. Что в итоге привело к 73% выбору населенцев. Теперь, судя по процентам, противовесы восстановлены, демократам снова есть, с кем бороться.
  8. Как ни удивительно, слуга неизбежно будет тяготеть к оранжевому сектору, и это в плюс.
  9. Демократическая оппозиция в виде ЕС и сопутствующих ему "товаров" продемонстрировала рост. За полтора года деятельности "новых лиц" демократы набрались сил, для электората они перешлина позитивно-светлую сторону поля.
  10. Пророссийская пятая колонна также подросла, играя на бывшем "синем" поле. Для проевропейской Украины это создает эффект врага, против которого нужно всем демократическим миром бороться. Ну что ж, уже неплохо.

И главное: децентрализация дала местным властям шанс распоряжаться своими бюджетами без жалостного взгляда в руки Киева. И эти местные бюджеты не оказались в управлении одной великой политсилы. Пожалуй, это и есть то, за что стоило бороться.

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