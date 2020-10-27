ЛУГАНСК. ВЕЛИКАЯ СУШЬ Валерий Фролов

2020-10-27 19:29 1080

Три месяца без дождей. Уровень воды упал не только в Северском Донце - главной водной артерии Донбасса, но и в реке Лугань. Местами пересох ее правый приток река Ольховая, а Лутугинское водохранилище (Луганское море) "выживает" за счет родников. Протекающий по Краснодонскому району через пос. Новосветловка ручей Луганчик исчез вообще.

Такого не было давно. На моей памяти - более чем за 60 лет - никогда. Аналогичная картина наблюдается и на других крупных реках региона: Б.Каменке, Красной, Айдаре, Боровой, Деркуле и др.

Сев озимых, если он и состоялся, грозит пересевом весной, но уже яровыми зерновыми культурами или чем придется. Потому что всходов нет. Это повлечет за собой недобор вала зерновых культур со всеми вытекающими последствиями. Прежде всего, ростом цен на базовые продукты питания.

Трудный выдался год, что там говорить! Не до рекордов и высоких показателей урожайности не только зерновых, но и технических культур.

В каком состоянии посевы подсолнечника у нас и в соседней Ростовской области видел своими глазами в сентябре нынешнего года. Мне рассказывать не надо. Гнетущее впечатление. И потому сегодняшний резкий скачок цен на масло растительное - тому подтверждение. Производители масличных культур уже спешат "отбить" свои потери в поле.

Жизнь в Непризнанной полна различными новостями, среди которых есть место и позитивным. Из СМИ узнали, что в обе республики заходит очередной, из нескольких десятков большегрузных машин, российский гуманитарный конвой, который доставит так необходимые местному медперсоналу одноразовые средства защиты от "Соvid 19", материалы и оборудование (может быть аппараты ИВЛ?), тест-системы и прочее. Кажись, еще детское питание и медикаменты. Что еще - неизвестно.

Кроме редких (в эти анклавы) гуманитарных грузов ООН, ЕС и Красного Креста - больше ничего и ни от кого. Из Украины? - Что вы, как можно такое подумать!

Российская империя взяла и несет на себе бремя финансового обеспечения обеих территорий. В числе которых - не только содержание управленческого аппарата и силовиков, но и выплата пособий пенсионерам ("оккупационной" пенсии, как по мнению местных остряков). А пенсионеров здесь - великое скопище! Никакая экономика их не прокормит, тем более, "маленькая Швейцария".

Каждая из сторон (украинская и российская) старается пенсов удерживать в орбите собственных интересов. Платят пенсию и те, и другие. Наверное это и есть большая политика. А что пенсионеры? - Они приспособились. Как в той пословице: "ласкове теля двух маток сосе". Поговаривают, что некоторым ветеранам из бывшей партии "рыгов" удалось оформить и третью пенсию - российскую. Вместе с паспортом РФ. Сам лично не встречал, но слухи ширятся.

Согласитесь, это ведь так удобно! Получил пенсию Незалежной - потратил на сало, борщ, пампушки с чесноком, вареники с вишнями, и пр. А пособие Непризнанной - направил на квартплату, коммунальные услуги, заготовку дров и угля, содержание авто, дачи, гаража, оплату интернета, кабельного ТВ и др. местные платежи. Пусть теперь биндеры попробуют сказать, что они (украинские пенсы) "финансируют терроризм". А ведь до сих пор это обвинение звучало именно так!..

Вот только не ясно куда тратят свои кровные редкие получатели третьей пенсии. Уж не прямо ли в офшоры?

Шутки-шутками, а позитивным событием нынешнего лета стало выполнение невиданного объема работ по капитальному ремонту автомобильных дорог как в городе, так и за его пределами. Могу сравнивать с довоенным периодом чисто визуально. Такого размаха в укладке асфальтобетона не было ни в один год после 14-го. Все магистральные дороги и межквартальные проезды, где пролегают маршруты общественного транспорта отремонтированы. Нанесена разметка.

Очередь не дошла до внутриквартальных дорог - они как были разбитыми так и остались. Учитывая, что производства битума здесь нет, можно представить сколько его было завезено из РФ. Кто оплатил? - Можно только догадываться.

До 20 ноября планируется закончить большой объем дорожного строительства и благоустройства в районе двух новых КПВВ (гг.Счастье и Первомайск-Золотое). Говорят, что к сроку откроют, если объявленный карантин не помешает.

Отопительный сезон, несмотря на теплую погоду, начался вовремя. Хотя недовольные голоса обывателей и сейчас можно встретить на местном сайте "Регион 13". Вообщем, все как всегда. И везде.

Обмен автономеров укр. госрегистрации на номера местные прошел для меня буднично. 25 суток ожидания и вот он - результат: две свежевыкрашенные железки и техпаспорт. Для других стояние в очереди еще продолжится. Сколько времени - спросить надо у тех нескольких тысяч луганчан, зависших в томительном ожидании. Все смирно стоят в очереди и не ропщут. Жизнь удалась!

В пополнение бюджета квази-государства я честно вложил свои 2000рр, или 755грн. Абсолютно не лишних для меня денег. Но так необходимых маленькой стране для финансового выживания.

В Луганске три месяца нет дождей.

Сегодня пошел четвертый...