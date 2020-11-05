Кто такой Байден: Джо и Бо Владислав Головин

2020-11-05 08:08 2835

Еще не ясно станет ли этот человек президентом. Нашел потрясающий текст о нем - из выступления старшего сына.

Многие из вас знают Джо Байдена как выдающегося и опытного сенатора. Я знаю его как невероятного отца и любящего дедушку. Это человек, который всегда спешил домой после самого последнего голосования, чтобы успеть поиграть со мной и моим братом. Человек, который, вернувшись из какого-то раздираемого войной региона мира, на цыпочках заходил в нашу комнату и целовал нас на ночь. Кто отказывался от модной коктейльной вечеринки в Вашингтоне, чтобы не пропустить день рождения моей дочери Натали.

По правде говоря, он почти не был сенатором. В 1972 году, вскоре после того как его выбрали в Сенат, моя мама поехала с нами покупать елку и попали в аварию. Моя мама, Нейлия, и сестра, Наоми, погибли. Мой брат Хантер и я были серьезно ранены и на несколько недель лежали в больнице. Мне было всего 4 года. Одно из моих самых ранних воспоминаний было в той больнице, папа всегда был рядом с нами. Мы, а не Сенат, были всем, о чем он заботился.

Он решил не принимать присягу. «Делавэр может получить другого сенатора, но мои мальчики не могут получить другого отца», - считал он. Однако другие сенаторы переубедили его. Он принял присягу в больнице, у моей постели. И всегда оставался рядом. Укладывал нас спать, утешал, если нам снились плохие сны, готовил нам завтраки. И каждый день ездил на работу в Вашингтон, хотя дорога туда и обратно занимала у него четыре часа в день.

Отрывок из выступления Бо Байдена во время кампании Барака Обамы.

Бо Байден был прокурором штата Делавэр, умер от рака мозга в мае 2015-го года. «Это он должен идти на президента, не я», - сказал Джо Байден о своем старшем сыне Бо Байдене в январе этого года во время одного из телевизионных интервью.

Чтобы оправиться от потери, отец написал книгу “Пообещай мне, папа”, изданную в 2017-м году.

Источник фб

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