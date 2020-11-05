КОВИДНЫЕ ХРОНИКИ Феликс Лидерман

2020-11-05 08:13 2727

К сожалению, в отличие от известных хроник Рэя Брэдбери, эти хроники не фантастика, а суровая реальность.

Отработав очередные две дневных 12-часовых смены на киевской скорой, даю «сводку с полей». Информация, которой я поделюсь, важна для каждого, так как может, не дай Бог, каждого коснуться.

В эти две смены непосредственно к ковидным пациентам я выезжал только по одному разу за смену. Но это не значит, что уровень больных, требующих госпитализации, как-то снизился. Об этом можно бы было говорить в случае стойкой тенденции, а пока это могут быть обычные волны колебаний. Кроме того, вчера один вызов был к пациентке, причиной вызова у которой косвенно был ковид. Косвенно, потому что утром у нее в 4–й больнице умер супруг 64 лет, проиграв двухнедельную борьбу с вирусом. Женщине стало плохо из-за стресса, и вызвали нас. Видеть ее страдания, слышать плач и то, что она не может поверить и принять случившееся, было морально непросто!

А больницы продолжают наполняться, и ковид продолжает занимать не менее 50 процентов в структуре вызовов скорой помощи! То есть только на 50 процентов приходятся все травмы, несчастные случаи, острые хирургические, терапевтические, неврологические, урологические, гинекологические и другие инфекционные, кроме ковида, поводы! А остальные 50 % акций в контрольном пакете вызовов выкупил именно ковид!

А теперь та важная информация, которую люди должны знать. Загруженность больниц вынудила минздрав ужесточить критерии госпитализации больных и подозрительных с ковидом. 27 октября вышел его приказ №2438. Приказ выписан эпистолярно коряво, некоторые вещи не конкретизированы, некоторые даны путано с повторами и не последовательно, но суть понять можно. Согласно этому приказу, сейчас госпитализируются только больные с тяжелым и очень тяжелым течением ковида. Больные средней тяжести в дополнение к лёгким больным теперь должны лечиться дома! Исключение может быть сделано только, если больной средней тяжести имеет сопутствующую патологию в стадии декомпенсации. Например, мало иметь сопутствующий диабет. Нужно, чтобы он был декомпенсированным, то есть выходящим за рамки допустимых параметров!

А какие же это больные со средней степенью тяжести? Это, согласно протоколу, больные с пневмонией и лёгкой дыхательной недостаточностью, с сатурацией не ниже 92 %(при норме не ниже 95%)! Ещё вчера такие больные принимались в стационар, а сегодня уже нет! Никого не волнует, что у пациента двусторонняя пневмония и даже высокая температура! Главное сейчас—сатурация! Выше 92 %—больницы не принимают! Идите и лечитесь у семейного врача! Именно такую картину я наблюдал сегодня в приемном отделении одной из киевских больниц, когда 90 % привозимых скорой пациентов отправлялись домой своим ходом! Это были все больные с пневмониями, часто двусторонними, но которым пока не делали тест на ковид, и которые не имели статус ковидных!

А ведь грань между средними и тяжёлыми пациентами очень тонкая. Сегодня он средний, а завтра уже тяжёлый, а там лечение— не таблеточки. А кто состояние вовремя оценить сможет? Родственники, сам больной или семейный на удаленке? Вопросы.

Именно одной из жертв этого приказа и оказался мой сегодняшний ковидный пациент. Мужчина 54 лет, неделю болеющий, с температурой доходящей до 40 градусов, утром был отвезён скорой в одну из киевских терапий, специализировано принимающей пневмонии у нетестированных пациентов. До приезда скорой больной успел принять парацетамол и сбить температуру. В приемном отделении ему на палец нацепили прищепку по имени пульсоксиметр, замеряли сатурацию 96% и на основании этого выперли домой. Никого не интересовали другие симптомы и другие обследования пациента! Больше ничего не проверяли и пациента вообще не осматривали! Сестра завезла больного домой, а там снова температура 40.5 градуса. Она вызвала скорую повторно. Приехал я. У больного оказалась сатурация 86 %. Также мне не понравился желтоватый цвет кожи, вероятно развившийся вследствие токсичного воздействия парацетамола на печень, двусторонние хрипы в лёгких и кардиограмма с признаками ишемии. Пациент был под кислородом доставлен назад. Там опять померяли сатурацию—она оказалась нормальной. Утверждение, что это после дачи кислорода, не очень убеждали. Лишь после угрозы звонка на горячую линию больного приняли.

И это сегодня, а ведь поток больных не иссякает! А что будет завтра? Ведь мест все меньше и меньше, а значит, критерии стационарного лечения и отбор будут только жёстче! Каждый должен осознать и понять, что если он серьёзно заболеет, то шанс получить адекватную стационарную помощь у него очень небольшой, и его спасение только в его руках! Бравада возможна в компьютерной игре, где есть запасные жизни и гейм овер. В реальной жизни – жизнь одна!

Берегите себя и своих близких!

Источник фб

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