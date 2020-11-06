О ЖВАНЕЦКОМ Матвей Ганапольский

2020-11-06 23:45 2214
 
Я хорошо и много лет знал Жванецкого, пусть на расстоянии. И сейчас, когда он ушёл, я понимаю, что скрасил его жизнь двумя вещами. После нашей первой встречи в "Бомонде" я был ошарашен и стал называть его гением. Без пафоса и иронии. Он понял, что я серьёзно, и это ему, пусть и обласканному всеми, очень понравилось. Когда мы виделись на каких-то мероприятиях, он показывал на меня пальцем и говорил "Это Мотя, он называет меня гением" (Сташкевич подтвердит).
 
И второе, что я сделал, причем, это "второе", я ценю больше первого. После того "Бомонда" - по моему, это год 96-й, я больше никогда не брал у него интервью. И не только не брал, но даже не пытался, хотя мог получить это интервью. Но я понимал - нам не о чём говорить. Если вы никогда не сидели рядом с гением Жванецким, то вы не понимаете это ощущение - вы как обезьяна перед человеком. Все ваши вопросы, которые вы могли бы ему задать, они ничтожны и бессмысленны. Спросить его, как ему приходят в голову эти тексты (мысли) - но это божественная тайна, которую не сформулировать. Спросить, что он любит кушать (именно кушать, а не есть) в одесском ресторане? Но я сидел с ним в одесском ресторане и видел, что он любит кушать. Таким образом, любое интервью с ним - это было бы зарабатывание рейтинга себе на его персоне. Поэтому, главное, что я мог сделать для Жванецкого - это не мешать ему жить, а когда вижу - говорить, что он гений. Это и есть мой вклад в его долголетие, чем я горжусь. 
 
Но и Жванецкий сделал для меня кое-что важное. Он, сам того не зная, обучил меня смирению. Конечно, я, как и любой другой, довольно высокого мнения о себе, более того, считаю подобное самоуважение правильным и значительно лучшей чертой, чем самоуничижение. Но очень важно видеть перед собой человека, поцелованного Богом и понимать, что, видимо, Бог хотел и тебя поцеловать, но забыл. И надо с этим смириться. Одно дело смотреть на "Пьету" Микеланджело, а другое дело - на самого Микеланджело, который изваял это каменное совершенство в 24 года. Он бегал по дворам своих друзей и звал в свой двор, где стояла скульптура и говорил: "Ну, посмотрите, это я сделал!" А друзья вяло смотрели и говорили: "Неплохо, ты молодец".
И многие из его друзей не говорили восторженных слов, потому что завидовали, им было стыдно, что они так не могут. Но именно потому, что я не могу сказать так, как Жванецкий, поставить спектакль, как Захаров, написать стихотворение как Яснов, сыграть музыку, как Мэтини, позволяет мне насладиться их творчеством без комплексов, без зависти, в полную силу. 
 
Вот в этом меня, видимо, и поцеловал Бог - видеть, слышать и чувствовать гениев, не завидуя им.
Гений Жванецкий умер, но остаётся с нами, потому что знал нас, чувствовал нас и высмеял нас. Но он нас любил, всех.
А мы все - его.
 
Источник фб   

 

Еще блоги

Матвей Ганапольский О ЖВАНЕЦКОМ 2020-11-06 23:45 2214
Янина Соколовская Жванецкий ушел и остался 2020-11-06 18:37 4536
Феликс Лидерман КОВИДНЫЕ ХРОНИКИ 2020-11-05 08:13 9315
Владислав Головин Кто такой Байден: Джо и Бо 2020-11-05 08:08 9207
Вадим Трюхан Кремлівсько-конституційний шах Україні: to be or not to be? 2020-10-30 10:01 31617
Валерий Фролов ЛУГАНСК. ВЕЛИКАЯ СУШЬ 2020-10-27 19:29 47520
Янина Соколовская ВЫБОРЫ: ТОП-10 ПОБЕД 2020-10-26 09:01 30159
Вадим Трюхан «Ядерний» Зеленський - кінець Голобородька 2020-10-23 10:33 60561
Все блоги

Блоги

Матвей Ганапольский О ЖВАНЕЦКОМ 2214
Янина Соколовская Жванецкий ушел и остался 4536
Феликс Лидерман КОВИДНЫЕ ХРОНИКИ 9315
Владислав Головин Кто такой Байден: Джо и Бо 9207
Вадим Трюхан Кремлівсько-конституційний шах Україні: to be or not to be? 31617
Валерий Фролов ЛУГАНСК. ВЕЛИКАЯ СУШЬ 47520
Янина Соколовская ВЫБОРЫ: ТОП-10 ПОБЕД 30159
Вадим Трюхан «Ядерний» Зеленський - кінець Голобородька 60561
Все блоги

Лента

13:30 ОБСЕ: На Донбассе 52 нарушения перемирия
13:00 7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
12:30 Землю накроет затяжной магнитной бурей: стали известны даты
12:00 Оштрафуют не только полицейские: какие наказания ждут украинцев за нарушение карантина
11:30 ВОЗ: Миру пора готовиться к новой пандемии
11:00 В Украине создадут единый социальный реестр для упрощения оформления пособий и других выплат
10:30 Степанов объяснил, почему у Украины с COVID лучше, чем у Польши
10:00 В Украине резко подорожают популярные продукты
10:00 В Украине новый антирекорд: более 10 тысяч новых случаев коронавируса
04:00 У России есть то, что отличает ее от Украины в худшую сторону - Жванецкий об Одессе и Украине