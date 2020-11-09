Кровавый день календаря Мария Махова

2020-11-09 08:11 1296

7 ноября – кровавый день календаря. На поэта Даниила Хармса донесла гражданка Оранжереева. В 1942 году он был помещён в психиатрическую больницу “Кресты”. Найдена справка в архивах КГБ, что Хармс умер не от голода - его расстреляли.

Поэта Николая Заболоцкого посадили за то, что он рыл подземный ход до Бомбея. И он подписал, что рыл. Все бы подписали.

Академику Козыреву дали десять лет за попытку угнать реку Волгу. В обвинении так и было написано: “Пытался угнать Волгу из России на Запад”.

- Я уже был тогда грамотным физиком, - рассказывал он Сергею Довлатову. Поэтому, когда сформулировали обвинение, я рассмеялся. Зато, когда объявили приговор, мне уже было не до смеха.

В дом Бориса Пильняка постучали поздним вечером, в день рождения его сына: человек в белом торжественном костюме вежливо попросил писателя заехать на часик к Ежову – сейчас, ночью, это срочно. Жена Пильняка попыталась дать ему собранный заранее узелок с одеждой (стука в дверь ждал практически каждый), но он отказался поверить, что это уже всё, и не взял.

Пильняк поехал к комиссару госбезопасности сам, на своей машине, и домой уже не вернулся: после работы костоломов он подписал признание, что является японским шпионом, тут же состоялся суд и в этот же день он был расстрелян.

Следом за Пильняком была арестована его жена, актриса Кира Андроникашвили, и сослана в лагерь жён изменников Родины.

Николая Олейникова, редактора журналов “Ёж” и “Чиж”, в 37-м расстреляли, как пособника троцкизму. Также он подписал признание в убийстве собственного отца – видимо, для следователя одного троцкизма было мало, хотелось чего-то ещё и для души – убийство родителя, например.

Всеволоду Мейерхольду после всех изощрённых пыток, перед смертью, по очереди сломали все пальцы. А потом утопили в нечистотах - всё это мы узнали спустя много лет, после вскрытия архивов. Для отчётности написали, как положено: расстрелян, похоронен в общей могиле.

Мейерхольд не подписал бумагу о троцкистском заговоре, в котором якобы участвовали Эренбург, Леонов, Пастернак, Катаев, Эйзенштейн, Шостакович и многие другие — и их не тронули. После пыток он подписал бумагу только на себя, чем страшно разозлил НКВД-шников.

Место смерти Осипа Мандельштама - лагерный пункт Вторая речка. Так называемые “зимние трупы” складывали штабелями, а весной хоронили в братских могилах. В одной из таких безымянных могил покоится и великий русский поэт.

Михоэлса по личному распоряжению Сталина убили на даче. А потом выкинули на дорогу, чтобы озвучить версию: “Был сбит машиной”. Правда открылась только после расследования этого дела в 1953 году.

Бабеля не расстреляли, как это принято считать, в сороковом году. Он шёл по этапу и, обессилев, упал. И его просто оставили умирать на дороге. Написано, что его похоронили в общей могиле, но вряд ли кто-то вернулся за ним, мёртвым, чтобы донести его тело до общей могилы. Великий писатель умер в сугробе в лесу.

Источник ФБ

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